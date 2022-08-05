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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

Основатель и совладелец группы "Дело" Шишкарев учредил продюсерскую компанию

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Основатель и совладелец ГК "Дело" Сергей Шишкарев планирует заняться кинобизнесом.

Согласно данным ЕГРЮЛ, 3 августа зарегистрировано ООО "Продюсерский центр "Сделано в "Дело", 100% которого владеет Шишкарев.

Основным видом деятельности "Сделано в "Дело" указано производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, дополнительным – производство оптических приборов, фото- и кинооборудования, а также виды деятельности, связанные с кинопроизводством и прокатом.

"Ранее Сергей Николаевич (Шишкарев - ИФ) говорил о своем интересе к производству качественного российского кино. Регистрация продюсерского центра – логичное продолжение, это позволит выделить кинопродакшн в отдельное направление деятельности на профессиональном уровне", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе "Дела".

Летом 2020 г. РБК со ссылкой на источник на кинорынке писали, что Шишкарев стал соинвестором фильма "Вратарь галактики" режиссера Джаника Файзиева, это же изданию подтвердил и сам бизнесмен, уточнив, что партнером проекта выступила принадлежащая ему группа "Дело".

ГК "Дело" – российский транспортно-логистический холдинг. Основным владельцами являются Сергей Шишкарев (60,24%) и ГК "Росатом" (39,76%). Активы "Дела" включают 6 портов в Балтийском, 1 в Азово-Черноморском и 1 – в Дальневосточном бассейнах, являющихся ключевыми регионами внешнеторговых грузопотоков. Помимо этого, группа "Дело" владеет 30,75% акций Global Ports – крупнейшего в России оператора морских контейнерных терминалов и более 99,6% в ПАО "Трансконтейнер".

ГК Дело Сергей Шишкарев
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