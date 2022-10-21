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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

Группа "Дело" обсуждает возможность создания логистического хаба в ОАЭ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Группа компаний "Дело" прорабатывает возможность создания транспортного хаба на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) для обслуживания российской внешнеторговой логистики, сообщил журналистам председатель советов директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев.

"Мы хотим хаб построить в Объединенных Арабских Эмиратах. Я встречался с шейхом Рас-эль-Хайма (эмират, ОАЭ), непосредственно разговаривал с ним. Мы ведем переговоры с властями ОАЭ", - сказал он.

По его словам, те терминалы, которые он посмотрел в этом эмирате, пока недозагружены, и есть возможность использовать их потенциал для выстраивания эффективных транспортных коридоров с Россией.

Шишкарев считает ценным опыт крупнейших арабских портовых операторов, таких как DP World и Abu Dhabi Port Group, которые смогли эффективно использовать географическое положение ОАЭ для выстраивания эффективных глобальных логистических цепочек.

Группа "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. У Сергея Шишкарева, основателя холдинга, в нем 51%, еще 49% - у государственной корпорации "Росатом".

ОАЭ Группа Дело Сергей Шишкарев Рас-эль-Хайм DP World Abu Dhabi Port Group Росатом
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