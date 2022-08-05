Совет директоров "Русской аквакультуры" определится с дивидендами 8 августа

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Русская аквакультура" 8 августа рассмотрит вопрос о дивидендах за первое полугодие 2022 года, этот вопрос значится в повестке заседания.

Ранее компания сообщала, что отказалась от моратория на банкротство, сохранив право на выплату дивидендов.

"Русская аквакультура" утвердила дивидендную политику в 2019 году. Целевой уровень выплат в ней не определен. Среди ограничений - соотношение чистого долга к EBITDA не выше 3,5х.

Впервые "Русская аквакультура" выплатила дивиденды в 2020 году - 5 рублей на акцию (в сумме - 439,4 млн рублей) по итогам первого полугодия. Финальные дивиденды за 2020 год также составили 5 рублей на акцию.

Дивиденды по итогам I квартала 2021 года составили 4 рубля на акцию (351,5 млн рублей) и столько же - по итогам первого полугодия и девяти месяцев. Как сообщается в годовом отчете компании, в 2021 году были выплачены дивиденды на общую сумму 1,5 млрд рублей, на обратный выкуп акций было направлено 400 млн рублей.

Уставный капитал ПАО "Русская аквакультура" составляет 8 787 664,9 тысячи рублей, он разделен на 87 876 649 обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

В реестре акционеров на конец 2021 года зарегистрированы 44 юридических лица и 14 122 физических лица. Основным акционером компании является Максим Воробьев (47,7%). ООО "УК "Свиньин и партнеры" принадлежит 24,99%, ООО "Си-Эф-Си прямые инвестиции" - 8,4%, дочерним обществам - 1,9%. По оценкам Московской биржи, на конец 2021 года 14% акций компании находились в свободном обращении.

ПАО "Русская аквакультура" - управляющая компания группы, лидирующей в производстве атлантического лосося и форели в России. Группа выращивает лосося и морскую форель в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форель в озерах Карелии. По итогам 2021 года "Русская аквакультура" увеличила вылов товарной рыбы на 78%, до 32,5 тысячи тонн в живом весе. Выручка компании выросла в 1,9 раза, до 15,9 млрд рублей. Финансовый отчет за прошлый год компания еще не опубликовала.