Дивиденды "Русской аквакультуры" за полугодие могут составить 15 рублей на акцию

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Русская аквакультура" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды в размере 15 рублей на акцию по итогам первого полугодия.

Оставшуюся часть прибыли рекомендовано оставить в распоряжении компании, говорится в ее сообщении.

Вопрос о дивидендах будет рассмотрен на внеочередном собрании акционеров "Русской аквакультуры" 31 августа. Рекомендованная дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 11 сентября.

Уставный капитал "Русской аквакультуры" разделен на 87 876 649 акций. Таким образом, общий размер дивидендов за первое полугодие может составить 1,32 млрд рублей.

"Русская аквакультура" утвердила дивидендную политику в 2019 году. Целевой уровень выплат в ней не определен. Среди ограничений - соотношение чистого долга к EBITDA не выше 3,5х.

Впервые "Русская аквакультура" выплатила дивиденды в 2020 году - 5 рублей на акцию (в сумме - 439,4 млн рублей) по итогам первого полугодия. Финальные дивиденды за 2020 год также составили 5 рублей на акцию.

Дивиденды по итогам I квартала 2021 года составили 4 рубля на акцию (351,5 млн рублей) и столько же - по итогам первого полугодия и девяти месяцев.

Дивиденды по итогам 2021 года не объявлялись.

ПАО "Русская аквакультура" - управляющая компания группы, которая занимается производством атлантического лосося и форели в России. Группа выращивает атлантического лосося и морскую форель в Баренцевом море и форель в озерах Карелии.

Чистая прибыль "Русской аквакультуры" по РСБУ за первое полугодие 2022 года составила 2,32 млрд рублей против 755 млн рублей годом ранее. Показатели по МСФО компания не раскрывала.

Основным акционером "Русской аквакультуры" является Максим Воробьев (47,7%). ООО "УК "Свиньин и партнеры" принадлежит 24,99%, ООО "Си-Эф-Си прямые инвестиции" - 8,4%, дочерним обществам - 1,9%. По оценкам Московской биржи, на конец 2021 года 14% акций компании находились в свободном обращении.