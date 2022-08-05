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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Выручка медиахолдинга AMC Networks неожиданно снизилась во II квартале

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Американская компания AMC Networks, владеющая каналами AMC, BBC America, IFC и SundanceTV, резко увеличила чистую прибыль во втором квартале 2022 года, однако скорректированная прибыль и выручка оказались хуже прогнозов рынка.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила $83,4 млн, или $1,91 в расчете на акцию, по сравнению с $35,9 млн, или $0,83 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,06 на акцию.

Выручка AMC сократилась на 4,3%, до $738 млн. В США выручка уменьшилась на 3%, в остальном мире показатель упал на 9%.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали скорректированную прибыль в размере $2,37 на акцию при выручке в $774,3 млн.

На конец июня общее число подписчиков стриминговых сервисов компании составляло 10,8 млн человек, увеличившись на 46% за год. Компания намерена привлечь 20-25 млн подписчиков к 2025 году.

Также компания сообщила о назначении Кристины Спейд новым главным исполнительным директором. Ранее она совмещала посты главного финансового и операционного директора AMC.

С начала 2022 года капитализация AMC Networks снизилась на 3,8%, до $1,4 млрд.

AMC Networks США Кристина Спейд
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