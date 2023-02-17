Квартальная скорректированная прибыль AMC Networks превысила прогноз более чем вдвое

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года американская медиакомпания AMC Networks Inc. получила чистый убыток из-за списаний, связанных с реорганизацией бизнеса, но ее скорректированная прибыль выросла в пять раз и более чем в два раза превысила прогнозы рынка.

Котировки акций AMC на предварительных торгах в пятницу выросли на 9,4%, до максимума за три с половиной месяца.

Чистый убыток компании в октябре-декабре составил $264,7 млн, или $6,11 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в размере $17 млн, или $0,39 на акцию, за тот же период 2021 года.

Показатель включает в себя ряд единовременных факторов, включая $423 млн расходов на реструктуризацию. Без учета этих факторов прибыль составила $2,52 на акцию против 54 центов на акцию годом ранее.

Выручка AMC Networks подскочила на 20%, до $964,5 млн.

Опрошенные FactSet аналитики прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,02 на акцию при выручке в $934 млн.

Выручка комиании в США взлетела на четверть и достигла $861,1 млн, тогда как доходы за рубежом упали на 11,7%, до $107,6 млн. В стриминговом сегменте выручка повысилась на 41%, а число подписчиков на конец года достигло 11,8 млн.

В 2022 году в целом компания получила чистую прибыль в размере $7,6 млн против $250 млн годом ранее, а выручка выросла на 1%, до $3,1 млрд.

С начала 2023 года капитализация AMC Networks выросла почти на 31%, в то время как фондовый индекс S&P 500 за это время прибавил 6,5%.

AMC Networks владеет каналами AMC, BBC America, IFC и SundanceTV, а также стриминговыми сервисами AMC+ и Acorn TV.