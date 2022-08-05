Новый оператор "Сахалина-2" зарегистрирован в Южно-Сахалинске

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Новый оператор проекта "Сахалин-2", реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции, - ООО "Сахалинская энергия" - зарегистрирован в Южно-Сахалинске.

По данным ЕГРЮЛ, новая компания прошла государственную регистрацию 5 августа в Управлении Федеральной налоговой службы по Сахалинской области.

Адрес регистрации - ул. Дзержинского, 35, где и находился главный офис оператора проекта.

Действующий глава российского филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников стал руководителем (управляющим) нового общества.

Основным видом деятельности в уставе заявлена добыча нефти. Дополнительные виды деятельности - добыча нефтяного (попутного) газа, природного газа, газового конденсата, транспортирование по трубопроводам нефти и газа, деятельность инфраструктуры морских портов, включая портовые гидротехнические сооружения (причалы, морские терминалы, доки и др.), транспортная обработка прочих грузов.

Уставный капитал ООО первоначально сформирован в размере 10 тыс. рублей.

Выписка не содержит данных о совладельцах ООО. Согласно ранее опубликованным указу президента N416 от 30 июня и постановлению правительства 1369 от 2 августа, ООО "Газпром Сахалин холдинг" должен получить долю 50,00000001378317%. Оставшаяся доля в 49,99999998621683% должна остаться на балансе самого ООО "Сахалинская энергия". До передачи долей иностранным партнерам с баланса ООО управление ими осуществляется на основании решений правительства РФ.

Совладельцами Sakhalin Energy являются "Газпром" (50% плюс 1 акция), британско-нидерландская Shell (27,5% минус 1 акция), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

Нынешние участники Sakhalin Energy в течение месяца должны согласиться на получение доли в новом российском ООО. Если доля не будет востребована иностранным партнером, она подлежит оценке и продаже правительством российскому юридическому лицу. Оценщиком долей в ООО определено "Б1 - Консалт" (ранее Ernst & Young, EY). Средства за свою долю иностранцы могут получить только после определения и зачета компенсации ущерба, нанесенного ими в ходе реализации проекта.

Подготовка отчета об аудите осуществляется Минэнерго РФ. Министерством финансов проводится финансовый аудит, Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору проводится технологический аудит, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования проводится экологический аудит при необходимости с привлечением заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций. Минэнерго может инициировать проведение также иного аудита с указанием на необходимость привлечения заинтересованных ФОИВ. Аудит проводится за период с 1 января 2019 по 30 июня 2022 года, за исключением технологического аудита, который может проводиться за весь период действия СРП, а также за иной период в отношении иного аудита.

Прежний оператор проекта Sakhalin Energy Investment Company Ltd зарегистрирован на Бермудских островах - заморской территории Великобритании, и должен следовать всем антироссийским санкциям королевства.

Имущество Sakhalin Energy, созданное в рамках СРП, подлежит незамедлительной передаче в собственность Российской Федерации (в связи с надлежащим исполнением РФ обязательств по финансированию его создания) с одновременной его передачей в безвозмездное пользование на срок СРП новому ООО.

Лицензия на Пильтун-Астохский и Лунский лицензионные участки переоформляется на новое ООО.

Завод СПГ-проекта "Сахалин-2" в Пригородном (юг Сахалина) введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20%, до 11,5 млн тонн СПГ в год.