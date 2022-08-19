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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:42

Японские компании получили предложение заключить контракты с новым оператором "Сахалина-2"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Японские энергетические и газовые компании в ближайшее время, как ожидается, могут подписать контракты на закупку СПГ с новым оператором проекта "Сахалин-2" в связи с истечением отведенного на это срока, сообщила газета Asahi.

По данным ее источников, цена и объем закупок газа останутся прежними. Источники сообщили, что японские компании уже получили уведомления от нового оператора "Сахалина-2" с предложением заключить контракты.

Asahi пишет, что "существовала возможность добавления дополнительных условий, невыгодных для японской стороны", но в итоге содержание контрактов останется прежним.

Как сообщалось, в июне президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в ТЭК в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". По нему оператор реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов будет заменен на российское ООО.

Нынешние акционеры Sakhalin Energy в течение месяца должны согласиться на получение доли в новом российском ООО. Если доля не будет востребована иностранным партнером, она подлежит оценке и продаже правительством российскому юридическому лицу. Средства за свою долю иностранцы могут получить только после определения и зачета компенсации ущерба, нанесенного ими в ходе реализации проекта.

Новый оператор реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта "Сахалин-2" ООО "Сахалинская энергия" зарегистрирован в Южно-Сахалинске.

Россия Япония Сахалин-2
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