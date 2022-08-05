Продажи чипов в мире выросли в июне на 13,3%

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Мировые продажи полупроводников в июне увеличились на 13,3% – до $50,82 млрд по сравнению с $44,85 млрд в том же месяце прошлого года. Об этом сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA).

Между тем по сравнению с маем они сократились на 1,9%.

По итогам второго квартале продажи составили $152,5 млрд, что на 14,2% превышает показатель за аналогичный период прошлого года и на 0,5% больше суммы за январь-март текущего года.

"Мировые продажи полупроводников были хорошими во втором квартале 2022 года, увеличившись по всем основным категориям продуктов и на всех основных региональных рынках по сравнению со вторым кварталом прошлого года, - заявил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении. - Однако в последние месяцы подъем рынка несколько замедлился".

В июне темпы роста в годовом выражении опустились ниже 15% впервые с февраля 2021 года, отметил он.

Продажи микропроцессоров в июне в Северной и Южной Америке подскочили на 29% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, в Европе выросли на 12,4%, в Японии - на 16,1%, в Китае - на 4,7%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 11,9%.

Реализация чипов относительно мая в Северной и Южной Америке сократилась на 0,9%, в Европе - на 1,1%, в Японии - на 0,7%, в КНР - на 2,8%, в АТР и других регионах - на 2,3%.

SIA представляет порядка 99% американских представителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.