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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Эксперты ждут скорого спада в сфере полупроводниковых компонентов после бума

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Бум в сфере полупроводниковых компонентов может уже в ближайшие месяцы смениться наихудшим за последнее десятилетие спадом в отрасли на фоне ослабления экономического роста, сообщает Bloomberg, ссылаясь на мнения отраслевых экспертов.

Заказы на продукцию чипмейкеров резко увеличились в период пандемии, что привело к скачку их продаж и котировок акций, и отраслевые эксперты надеялись, что бум в секторе будет продолжаться в течение нескольких лет. Сейчас, однако, представители отрасли сталкиваются с хорошо знакомой с прежних времен проблемой - ростом запасов при сокращении спроса.

Американский производитель графических процессоров Nvidia Corp. ранее в августе уже предупредил, что его выручка во втором финансовом квартале будет ниже, чем ожидают эксперты, в связи с падением спроса в ключевом для него игровом сегменте. Еще один крупный чипмейкер - Micron Technology Inc. - 9 августа заявил о быстром снижении спроса на полупроводниковые компоненты во всех сегментах.

В этот же день президент США Джо Байден подписал законопроект Chips and Science Act, предусматривающий выделение $52 млрд на развитие производства полупроводников внутри страны.

Данные китайских властей недавно показали, что производство микросхем в КНР в июле упало на 17%, в частности, из-за ослабления спроса на наиболее простые и бюджетные чипы в стране.

Предвестником наступления сложного периода для отрасли стало падение интереса к персональным компьютерам (ПК). По данным аналитической компании Mercury Research, глобальные поставки процессоров для ПК во втором квартале упали до минимума почти за 30 лет.

Ситуация резко изменилась с недавних времен, когда введение карантинных ограничений по всему миру из-за пандемии COVID-19 привело к скачку спроса на ПК и другие электронные устройства. Чипмейкеры не успевали справляться с потоком заказов, а их заказчики были готовы покупать компоненты по любым ценам. Теперь, однако, потребители откладывают крупные покупки, а вслед за ними сокращают заказы и производители устройств. Это может создать ситуацию, которую в отрасли называют "коррекцией запасов".

В последний раз подобная ситуация наблюдалась в 2019 году, и обычно такие периоды не длятся долго. Однако в этот раз ситуацию может усугубить ослабление темпов роста мировой экономики, предупреждают эксперты, отмечая, что быстрого восстановления отрасли ждать не стоит, если коррекция запасов совпадет по времени с рецессией в экономике США.

"Это будет серьезный спад", - говорит Гас Ричард из Northland Securities.

Аналитик Citigroup Кристофер Дэнели полагает, что сферу полупроводниковых компонентов ждет наихудший спад за десятилетие, а может и за два. Каждая компания и каждая категория чипов будет затронута, отмечает он.

Еще одним фактором, на который обращают внимание аналитики, является стремление многих государств - от США и европейских стран до Китая и Японии - поддерживать создание новых предприятий. По данным отраслевой ассоциации SEMI, в 2022 году будут запущены 24 новых проекта строительства заводов по выпуску чипов.

США Китай Nvidia Micron Technology Mercury Research Northland Securities Citigroup SEMI
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