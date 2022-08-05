Минсельхоз пока не видит необходимости в закупочных интервенциях на рынке сахара

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ пока не видит необходимости в закупочных интервенциях на рынке сахара.

"Если по зерну мы делаем сейчас - объявили торги, собираем предложения, то по сахару это будет при изменении рыночной ситуации. Пока в этом нет необходимости", - сказала журналистам первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут во время рабочей поездки в Томскую область.

По ее словам, пока интервенции не планируются, "не наступили условия для закупки". В настоящее время цена на рынке составляет 50-60 тыс. рублей за тонну, а для проведения интервенций она определена в 36 960 рублей за тонну (с НДС).

"У нас на подходе урожай сахарной свеклы, выработаем сахар, по идее, ожидаем порядка 6 млн тонн сахара, может, чуть больше, а дальше посмотрим, как это скорректирует цену", - сказала первый замминистра.

Лут подчеркнула, что в этом году планируется достичь полной самообеспеченности по сахару, "и даже что-то сможем экспортировать ближайшим странам".

Как сообщалось, в этом году планировалось закупить в интервенционный фонд 90 тыс. тонн сахара и в течение трех лет довести объем закупок до 250 тыс. тонн.