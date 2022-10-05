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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Глава Минсельхоза не увидел условий для госзакупок сахара в РФ в настоящее время

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Условий для закупок сахара в государственный интервенционный фонд сейчас нет, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев журналистам в кулуарах агропромышленной выставки "Золотая осень" в среду.

"Сейчас, в отличии от ситуации с зерном, на внутреннем рынке нет условий для проведения госзакупок сахара. Предельный минимальный уровень цен для интервенций по этому товару установлен в размере 33,6 тыс. рублей за тонну (без НДС). А на текущий момент средневзвешенные цены в Центральном и Приволжском федеральных округах составляют более 50 тыс. рублей за тонну, что выше средних значений прошлого года примерно на 40%", - сказал он

В этой ситуации закупать сахар в интервенционный фонд не имеет смысла, отметил он.

Министр напомнил, что инструмент госзакупок "необходим в первую очередь для того, чтобы выбирать на рынке излишки, поддерживая рентабельность производителей, а затем реализовывать продукцию в периоды резкого роста цен на нее". "Сегодня мы оцениваем ситуацию на рынке сахара как стабильную и не требующую дополнительного регулирования", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в перспективе Минсельхоз планирует сформировать интервенционный фонд сахара в объеме 250 тыс. тонн, использовать который будет возможно при нестабильной ситуации на рынке.

Минсельхоз Дмитрий Патрушев
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