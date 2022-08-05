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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Рост числа рабочих мест в США в июле значительно превысил прогноз

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 528 тысяч, сообщило Министерство труда.

В июне, по пересмотренным данным, показатель повысился на 398 тысяч, а не на 372 тысячи, как сообщалось ранее.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали роста количества рабочих мест в июле на 250 тысяч.

Безработица в США в прошлом месяце опустилась до 3,5% с 3,6% в мае, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя.

В частном секторе количество рабочих мест в июле увеличилось на 471 тысяч, в государственном - на 57 тысяч.

Существенный рост был отмечен в досуговом и гостиничном бизнесе (+96 тысяч), в сфере профессиональных и деловых услуг (+89 тысяч), общественного питания (+74 тысячи) и здравоохранения (+70 тысяч).

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в июле выросла на 0,5% относительно предыдущего месяца - до $32,27, в июне повышение составило 0,4%, а не 0,3%, как было объявлено ранее. В годовом выражении оплата труда повысилась на 5,2%, как и месяцем ранее.

Доля участия населения в рабочей силе в июле уменьшилась до 62,1% с 62,2% в июне.

Средняя продолжительность рабочей недели осталась на уровне 34,6 часа.

США Минтруда
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