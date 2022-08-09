Производительность труда в США снижается второй квартал подряд

Стоимость рабочей силы взлетела на 10,8%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Во втором квартале 2022 года производительность труда в США снизилась на 4,6% к предыдущим трем месяцам, показали предварительные данные Министерства труда страны.

Показатель опустился по итогам второго квартала подряд.

Стоимость рабочей силы взлетела на 10,8%.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение первого показателя на 4,7% и рост второго на 9,5%, сообщает Trading Economics.

По пересмотренным данным, в первом квартале производительность труда в США снизилась на 7,4% (максимальный спад за 74 года), стоимость рабочей силы увеличилась на 12,7%. Ранее сообщалось об уменьшении первого показателя на 7,3% и подъеме второго на 12,6%.

Повышение производительности - ключевой фактор для улучшения уровня жизни, пишет The Wall Street Journal. Это позволяет компаниям поднимать заработную плату без повышения цен и разжигания инфляции. Сейчас предприятия платят работникам больше, а производят меньше. Более высокие затраты на рабочую силу предполагают, что компании либо получат более низкую прибыль, либо будут перекладывать возросшие расходы на потребителей, отмечают эксперты.

Это еще больше "поддержит аргументы Федеральной резервной системы в отношении дальнейшего повышения ставок в ближайшем будущем", полагает главный экономист по США в High Frequency Economics Рубила Фаруки.

Производство товаров и услуг во втором квартале текущего года сократилось на 2,1%, тогда как количество отработанных часов выросло на 2,6%.

Размер почасовой оплаты труда американцев в апреле-июне увеличился на 5,7% к предыдущему кварталу и на 6,7% к тому же периоду 2021 года. Это обусловлено тем, что компании повышают заработную плату и другие денежные выплаты сотрудникам для привлечения и удержания их на рабочих местах на фоне нехватки квалифицированной рабочей силы, отмечают аналитики.

Стоимость рабочей силы в США за последние четыре квартала увеличилась на 9,5% - максимальный прирост с начала 1982 года. Производительность труда упала на рекордные 2,5%.