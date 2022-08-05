BCS GM отметил рост объема "лонгов" на "Мосбирже" за последнюю неделю

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Частные инвесторы, по всей видимости, используют текущую слабость российского рынка акций РФ как возможность нарастить позиции, говорится в отчете главного стратега BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова.

Анализ операций клиентов инвестбанка с основными торговавшимися на "Московской бирже" бумагами проводился по итогам завершившейся 3 августа недели.

Средний объем длинных позиций по наиболее ликвидным акциям на "Мосбирже" за рассматриваемый период вырос на 2,6%. "Лонги" росли максимальными темпами с середины июня.

"Частные клиенты, вероятно, наконец, используют текущую слабость рынка как возможность нарастить позиции. Тем не менее новые короткие позиции также выросли на 15%, при этом в денежном выражении они втрое превышают "шорты" при открытии рынка в конце марта, и вернулись к уровням, зафиксированным на 22 февраля. Следовательно, некий естественный уровень открытых коротких позиций на рынке, похоже, наконец восстановился, и мы ожидаем, что в ближайшие месяцы "шорты" будут относительно стабильными", - пишет Смольянинов.

"Между тем индекс РТС обновил апрельский минимум и в настоящее время торгуется с потенциалом роста ровно 25% к нашему целевому уровню на 12 месяцев в 1350 пунктов", - добавляет эксперт.

Как отмечается в обзоре, инвесторы, очевидно, улучшили отношение к экспортерам: наибольшим спросом пользовались акции нефтяных компаний, в то время как единственными двумя бумагами из всего спектра экспортеров, в которых сократились длинные позиции, были "АЛРОСА" и "Мечел".

Сильная отчетность, а также рост волатильности в секторе медиа привели к тому, что инвесторы не захотели менять свое текущее нетто-позиционирование: "лонги" демонстрируют стабильную динамику по отношению к среднемесячному значению, говорится в исследовании BCS GM. Единственным сектором, в котором на прошлой неделе наблюдалось чистое сокращение длинных позиций, была недвижимость.