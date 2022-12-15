Аналитики "БКС МИ" отметили, что приток новых денег на рынок акций РФ иссяк

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Российский рынок акций перешел в режим пониженной торговой активности, говорится в аналитическом материале "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Приток новых денег на фондовый рынок РФ, который доминировал на протяжении большей части 2022 года, фактически иссяк", - отметили аналитики.

Анализ операций клиентов инвестбанка BCS Global Markets (BCS GM) с основными торговавшимися на "Московской бирже" акциями был проведен по итогам завершившейся 14 декабря недели.

Средний объем длинных позиций по наиболее ликвидным бумагам на Мосбирже за рассматриваемый период вырос на 0,5%. Короткие позиции остаются примерно на тех же уровнях, что и в предыдущую неделю и месяц.

"Похоже, что розничные инвесторы перешли в новый режим торгов после резкого ухудшения настроений на рынке с конца сентября по конец октября. Новые деньги перестали поступать с начала ноября - рынок работает на ресурсах, накопленных в третьем квартале 2022 года. В течение последних нескольких недель мы наблюдали колебания потоков новых денег в пределах 1% от притока и 1% от оттока против среднего уровня совокупных длинных позиций", - пишет главный стратег BCS GM Вячеслав Смольянинов.

Эксперт напоминает, что в течение большей части 2022 года притоки составляли 1,5-2,5% в месяц, после того как рынок вновь открылся в конце марта. Однако текущая низкая активность и отсутствие свежих денежных вливаний, похоже, становится новой нормой для рынка по мере завершения года.

"Мы склонны связывать такое изменение в режиме торговли с общим снижением инвестиционного оптимизма, с одной стороны, и ожидаемым дальнейшим замедлением российской экономики наряду с понижением прогнозируемого уровня доходов в начале 2023 года, с другой. Наш текущий прогноз на конец 2023 год для индекса МосБиржи составляет 2600 (без учета дивидендов) и дает потенциал роста на 22%, что соответствует фундаментальной рекомендации "держать", - говорится в обзоре.

По данным аналитиков, отраслевые предпочтения на прошлой неделе по большей части не изменились. Инвесторы продолжали наращивать "лонги" по бумагам газовых компаний, металлургов и телекомов.

Потребсектор оставался самым слабым из-за продаж бумаг одного только "Детского мира".

Отношение к финансовому сектору и медиа ухудшилось: средние длинные позиции упали на 1,7% и 1,8% соответственно. В то же время средние "лонги" в девелоперах, которые давно не пользуются популярностью, стабилизировались.