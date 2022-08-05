Золото дешевеет на росте доходности госбондов США и укреплении доллара

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Цены на золото опускаются с месячного пика после публикации данных по рынку труда США, вызвавших рост курса доллара и доходности американских государственных облигаций.

Котировки декабрьских контрактов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к 17:00 по Москве снижались на 0,9% - до $1790,40 за унцию.

Серебро с поставкой в сентябре падает в цене на 1,9%, до $19,74 за унцию.

Как стало известно 5 августа, количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 528 тысяч, более чем в два раза сильнее ожидавшегося аналитиками роста на 250 тысяч. Кроме того, безработица в США в прошлом месяце опустилась до 3,5% с 3,6% месяцем ранее, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя.

Сильные данные увеличивают вероятность, что Федрезерв продолжит агрессивно повышать процентные ставки, полагают аналитики.

После публикации доходность 10-летних US Treasuries увеличилась на 14 базисных пунктов, до 2,84%. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, подскочил на 0,9%.