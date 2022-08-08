"СПБ биржа" с 10 августа откроет основную сессию с 10:00 утра для 200 бумаг

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" с 10 августа возобновит проведение основной торговой сессии по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" с 10:00 по Москве для 200 международных компаний, сообщается в пресс-релизе биржи.

Биржевые торги остальными ценными бумагами, входящими в группу инструментов "иностранные ценные бумаги", с листингом в США и доступными для заключения сделок (суммарно более 1700 акций и депозитарных расписок), будут начинаться в 15:30 по московскому времени.

Гендиректор биржи Роман Горюнов в начале июня анонсировал возобновление утренних торгов "в ближайшие месяц-два".

"В целом мы стараемся уже в ближайшее время продолжить возвращение к стандартному графику торгов. Наверное, запуск торгов Гонконга точно нас побудит начать торговать утром, потому что с Гонконгом торговать вечером и не торговать утром - это немного странно", - говорил он.

Время торгов был сокращено в период высокой волатильности на российском рынке, когда был нарушен баланс спроса и предложения - было большое количество продавцов и мало покупателей, в этой ситуации локальное ценообразование не могло быть эффективным и могло привести к потерям участников рынка. Цены утром были бы нерелевантны, потому что большинство людей продают, а не покупают.

Когда открывается международный рынок, он эту диспропорцию спроса и предложения нивелирует, когда же международной ликвидности нет, это может привести к искажению цен, и поэтому было решено таким образом защитить инвесторов от возможных неадекватных цен.

"Сейчас прошло время, и мы видим, что уже баланс спроса-предложения выравнивается, и в целом, наверное, уже можно постепенно переходить к стандартному времени торгов", - отмечал Горюнов.