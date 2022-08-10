Акции "СПБ биржи" дорожают третий день подряд

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Акции "СПБ биржи" подорожали в начале торгов среды на "Московской бирже" на 10,3% (до 149,5 рубля за штуку), активный рост котировок наблюдается 3-й день подряд на корпоративных новостях (накануне акции подорожали на 31,2%, в понедельник - на 17,1%).

"СПБ биржа" с 10 августа возобновила проведение основной торговой сессии по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" с 10:00 для 200 международных компаний. Биржевые торги остальными ценными бумагами, входящими в группу инструментов "иностранные ценные бумаги", с листингом в США и доступными для заключения сделок (суммарно более 1700 акций и депозитарных расписок), будут начинаться в 15:30 по московскому времени.

Гендиректор биржи Роман Горюнов в начале июня анонсировал возобновление утренних торгов "в ближайшие месяц-два".

Время торгов был сокращено в период высокой волатильности на российском рынке, когда был нарушен баланс спроса и предложения - было большое количество продавцов и мало покупателей, в этой ситуации локальное ценообразование не могло быть эффективным и могло привести к потерям участников рынка. Цены утром были бы нерелевантны, потому что большинство людей продают, а не покупают, объяснял он. Когда открывается международный рынок, он эту диспропорцию спроса и предложения нивелирует, когда же международной ликвидности нет, это может привести к искажению цен, и поэтому было решено таким образом защитить инвесторов от возможных неадекватных цен.

"Сейчас прошло время, и мы видим, что уже баланс спроса-предложения выравнивается, и в целом, наверное, уже можно постепенно переходить к стандартному времени торгов", - отмечал Горюнов.