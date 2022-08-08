Аналитики оценили чувствительность нефтекомпаний РФ к отраслевым параметрам

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - "Инвестиционный банк Синара" провел анализ чувствительности показателей российских нефтяных компаний к изменению ключевых отраслевых параметров на 2022 и 2023 годы.

"Если курс рубля останется во втором полугодии 2022 года на уровне 60 руб./$1, годовые показатели EBITDA компании окажутся на 9-12% ниже наших расчетов, сделанных в рамках базового сценария. Это, в свою очередь, на 9-14% уменьшит дивиденды на акцию. Исключение - "Сургутнефтегаз", который лишится 90% дивидендов, так как при курсе на конец года 67 руб./$1 и ниже получит чистый убыток за 2022 год и, как мы полагаем, выплатит по привилегированным акциям такие же дивиденды, как по обыкновенным (0,8 рубля за штуку). В 2023 году более сильный, чем в базовом сценарии, рубль (60 руб./$1 против 75 руб./$1) уменьшит EBITDA российских нефтяных компаний уже на 23-30%", - говорится в обзоре инвестбанка.

Как отмечают аналитики, другие (кроме валютного курса) важные для сектора параметры улучшаются. Средняя добыча жидких углеводородов составила в июле 10,8 млн б/с, что только на 3% ниже показателя февраля. Дисконт нефти марки Urals к Brent, достигший в апреле пиковых $35 за баррель, снижался в мае-июле и в конце июля оценивался в примерно $15-25 за баррель (Argus). Благодаря восстановлению спроса после пандемии и сокращению мощностей НПЗ на развивающихся рынках зарубежные цены на дизтопливо и бензин опередили в росте с начала года цены на нефть (в первом случае на 22 процентных пункта - положительный фактор для вертикально интегрированных групп), подчеркивают эксперты.

Как они полагают, в силу по-прежнему большой разницы между зарубежными и внутренними ценами на нефтепродукты 2022 год может стать периодом рекордно высоких демпферных платежей, в основном в пользу наиболее эффективных НПЗ ("Газпром нефти" и "Татнефти").

"Если снижение демпферных платежей, запланированное на сентябрь-декабрь 2022 года, распространится на 2023 год, под бОльшим риском окажется как раз EBITDA "Татнефти" и "Газпром нефти" (снижение вплоть до 7%)", - считают аналитики.

В число фаворитов "ИБ Синара" среди представителей российского нефтяного сектора входят "ЛУКОЙЛ", "Роснефть" и "Татнефть".

"В отсутствие финансовой отчетности хорошим катализатором роста акций этих компаний могут стать решения совета директоров о высоких промежуточных дивидендах. "Роснефть" и "Татнефть" обычно дают рекомендации в августе; мы ожидаем дивдоходность за первое полугодие 2022 года в 12% и 8% соответственно. Директора "ЛУКОЙЛа" обычно рекомендуют размер промежуточных дивидендов в октябре (доходность за первое полугодие 2022 года - 22%). Кроме того, компания может принять решение о выплате отложенных дивидендов за 2021 год (доходность 14%)", - говорится в отчете инвестбанка.

Базовый сценарий экспертов предполагает стоимость нефти марки Urals на уровне $87 за баррель во втором полугодии текущего года и $80 за баррель в 2023 году. Курс рубля на второе полугодие 2022 года оценивается в 67 рубля/$1 и 75 рубля/$1 - на 2023 год.