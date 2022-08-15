Сызранский НПЗ перевел основные процессы на катализаторы производства "Роснефти"

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - АО "Сызранский НПЗ" (Самарская область, входит в НК "Роснефть") в рамках корпоративной программы по импортозамещению перевело основные процессы на катализаторы производства "Роснефти".

Как сообщили в пресс-службе "Роснефти", импортные катализаторы и защитные слои были заменены на восьми технологических установках сызранского завода.

На использование катализаторов производства АО "Ангарский завод катализаторов и органического синтеза" и ООО "Новокуйбышевский завод катализаторов", ООО "РН-Кат" (все входят в "Роснефть") переведены технологические установки производства водорода, каталитического риформинга, гидроочистки дизельного топлива и гидроочистки вакуумного газойля.

"Катализаторы защитного слоя позволяют удалять из сырья механические примеси и тяжелые металлы, благодаря чему возрастает срок службы катализаторов основных технологических процессов, обеспечивающих производство конечных продуктов с высокими экологическими характеристиками", - говорится в сообщении.

Всего с начала года на Сызранском НПЗ загружено более 30 тонн катализаторов производства предприятий "Роснефти".

Как отметил вице-президент НК "Роснефть" по нефтепереработке и нефтехимии Александр Романов, "одной из главных наших задач является переход заводов на использование катализаторов собственного производства, что позволяет избежать рисков зависимости от зарубежной продукции". "Это стратегический вопрос обеспечения технологической устойчивости работы не только "Роснефти2, но и нефтеперерабатывающего сектора России в целом", - уточнил он.

Проект перехода на катализаторы защитных слоев российского производства разработан "Всероссийским научно-исследовательским институтом по нефтепереработке".

С 2021 года "Роснефть" отказалась от закупок импортных катализаторов гидроочистки дизельного топлива и вакуумного газойля, заменив их собственными.

АО "Сызранский нефтеперерабатывающий завод" выпускает автомобильные бензины, дизельное топливо, сжиженные углеводородные газы, битумы, судовое топливо и др. Проектная мощность составляет составляет 8,5 млн тонн нефти в год.