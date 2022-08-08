В июле в РФ резко упало производство алкоголя

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Производство алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в РФ за 7 месяцев составило 100,7 млн декалитров (дал), что на 11,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но в июле по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года показатель упал на 19,5%, до 16,87 млн дал, сообщил Национальный союз защиты прав потребителей.

Так, производство водки в январе-июле выросло на 10,3%, до 43,3 млн дал, в июле - снизилось на 15,3%, до 6,76 млн дал. Коньяка с начала года выработано 4,93 млн дал (на 19,5% больше), в июле - 0,69 млн дал (на 33,7% меньше).

Виноделы выработали в январе-июле 31,95 млн дал продукции (на 0,7% больше). В июле производство снизилось на 16,7%, до 5,58 млн дал. В частности, производство шампанских и игристых вин за 7 месяцев составило 5,99 млн дал (на 29,8% больше), в июле - 1,15 млн дал (на 21,7% меньше), тихих вин - соответственно 17,4 млн дал (на 4,4% больше) и 3 млн дал (на 2,3% меньше).

В то же время производство фруктовых (плодовых) вин уменьшилось и за 7 месяцев (на 3,2%, до 6 млн дал), и в июле (на 38,7%, до 0,98 млн дал).