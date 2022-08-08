Дума с участием правительства и бизнеса доработает поправки о производстве и продаже пива

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Изменения в законодательстве, регулирующие производство и реализацию пива, будут доработаны с учетом защиты прав потребителей совместно с участниками рынка, сообщили во фракции "Единая Россия".

"Сегодня достигнута договоренность с председателем попечительского совета "Опора России" Сергеем Борисовым о его участии в слушаниях у нас во фракции в сентябре с участием правительства РФ, представителями общественных объединений потребителей и бизнеса", - процитировали там слова руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимира Васильева.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин заявил, что изменения в законодательстве, регулирующие производство и реализацию пива, будут доработаны с учетом защиты прав потребителей совместно с участниками рынка и представителями бизнеса, экспертами и правительством РФ.