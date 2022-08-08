ЦБ сможет ограничивать комиссии банков РФ за валютные переводы при попадании этих банков под санкции

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ сможет определять максимальные значения платы, взимаемой российскими банками со своих клиентов за осуществление переводов денежных средств в иностранной валюте, в случае введения в отношении этих кредитных организаций санкций.

Соответствующее право предоставлено совету директоров Банка России указом президента РФ N 529 "О временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета (вклада), выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями". Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу с этого момента.