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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:02

ЦБ сможет ограничивать комиссии банков РФ за валютные переводы при попадании этих банков под санкции

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ сможет определять максимальные значения платы, взимаемой российскими банками со своих клиентов за осуществление переводов денежных средств в иностранной валюте, в случае введения в отношении этих кредитных организаций санкций.

Соответствующее право предоставлено совету директоров Банка России указом президента РФ N 529 "О временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета (вклада), выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями". Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу с этого момента.

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