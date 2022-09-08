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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Санкционные банки смогут возвращать юрлицам-резидентам валютные вклады в рублях

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Попавшие под санкции российские банки смогут возвращать юрлицам-резидентам валютные вклады в рублях по курсу ЦБ, установленному на дату исполнения обязательств.

Соответствующий указ президента РФ №618 от 8 сентября размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Этот указ не применяется к отношениям, регулируемым указом президента №529, выпущенным в начале августа. Согласно этому документу. банки в случае попадания под санкции и приостановки из-за этого иностранными кредитными организациями выплат по валютным вкладам и счетам смогут ввести аналогичную меру по вкладам и счетам юрлиц (в том числе банков) и индивидуальных предпринимателей в той же валюте. Но такое право возникает, если ограничения были введены после публикации указа, и распространяется оно на "новые" деньги.

Комментируя этот указ, ЦБ отмечал, что документ будет стимулировать бизнес не держать денежные средства в банках в "токсичных" валютах и не накапливать на счетах валютные остатки. По мнению регулятора, компании и индивидуальные предприниматели, решившие хранить деньги в "токсичных" валютах, должны разделить с банком риск заморозки средств в случае попадания его под санкции.

Россия
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