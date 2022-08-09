Минпромторг предложил ввести маркировку электронных сигарет уже с ноября

Эксперимент по их маркировке предложено завершить досрочно по многочисленным просьбам бизнеса

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Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг опубликовал проект постановления о досрочном завершении эксперимента по маркировке никотинсодержащих жидкостей и электронных систем доставки никотина и запуске обязательной маркировки с 1 ноября 2022 года.

Эксперимент по маркировке электронных сигарет и жидкостей к ним проводится с февраля 2022 года. Предполагалось, что он завершится в феврале 2023 года.

Ведомство сослалось на многочисленные просьбы "бизнес-сообществ и участников оборота никотинсодержащей продукции" о досрочном завершении эксперимента и скорейшем введении обязательной маркировки. Такие просьбы поступают и в Минпромторг, и в правительство, и оператору системы маркировки ООО "Оператор-ЦРПТ", отметило ведомство.

"В своих обращениях бизнес-сообщество обращает внимание на готовность отрасли к введению обязательной маркировки с 1 ноября 2022 г. и наличие высокой доли на рынке контрафактной никотинсодержащей продукции", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

"С учетом позиции участников оборота продукции (...), принимая во внимание необходимость в регулировании производства, импорта и оборота жидкостей, а также готовность отрасли к введению обязательной маркировки средствами идентификации, Минпромторг России считает целесообразным поддержать досрочное завершение эксперимента с одновременным введением обязательной маркировки средствами идентификации указанной продукции с 1 ноября 2022 года", - указывают авторы проекта.

Минпромторг привел данные исследовательской компании Euromonitor International, по которым в 2021 году продажи электронных сигарет и жидкости для заправки электронных сигарет в России составили 37,5 млрд рублей, всего ежегодно в России продается более 67 млн штук электронных сигарет и 9-10 тысяч л жидкости для их заправки. При этом, по экспертным оценкам, потери бюджета от неуплаты акциза на указанную продукцию достигают 28,5 млрд рублей за 2021 год, говорится в пояснительной записке.

"Учитывая изложенное, введение обязательной маркировки средствами идентификации жидкостей видится единственно действенным способом оперативного решения вопроса выявления и пресечения нелегального оборота указанной продукции", - считают в Минпромторге.

Табачный рынок стал первым в России, где опробовали маркировку товаров цифровыми кодами (data matrix). Пилотный проект по маркировке сигарет и папирос проходил с января 2018 года. С 1 марта 2019 года началась регистрация участников в системе маркировки. 1 июля началась обязательная передача данных о продажах маркированных пачек при помощи онлайн-касс. С 1 июля 2020 года был запрещен оборот немаркированных сигарет и папирос.

С 1 июля 2021 года была запрещена продажа немаркированной альтернативной табачной продукции (это сигары, сигариллы, биди, кретек, курительный, нюхательный табак). С 1 марта 2022 года была введена обязательная маркировка стиков для систем нагревания и не содержащих табак курительных смесей для кальяна.