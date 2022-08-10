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Оператор маркировки товаров начал принимать заявки на оборудование от пивоваров

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - "Центр развития перспективных технологий" (ЦРПТ, оператор системы маркировки в России) начал сбор заявок на оснащение пивоваренных производств оборудованием для цифровой маркировки пива и слабоалкогольных напитков.

Заявки будут приниматься до 1 октября 2022 года на оборудование для маркировки кегов, до 1 ноября 2022 года - на оборудование для маркировки остальных форм-факторов.

При подготовке ко введению маркировки пивовары могут получить оборудование без оплаты в первый год, оплата будет осуществляться на условиях беспроцентной рассрочки в течение второго и третьего года. В ЦРПТ считают, что это поможет производителям запустить маркировку в оптимальные сроки и минимизировать затраты. По оценке оператора, для полного включения пивной отрасли в маркировку потребуется оснастить оборудованием более 2 тысяч линий.

На складе ЦРПТ сформирован полугодовой запас оборудования, комплектующих и расходных материалов. Дополнительные запасы оборудования созданы интеграторами. Дефицита оборудования и расходников на рынке нет и не ожидается, отмечает оператор.

Минпромторг, ЦРПТ и Ассоциация производителей пива договорились внедрять цифровую маркировку в пивоваренной отрасли поэтапно: с 1 апреля 2023 года она станет обязательной для продукции в кегах, с 1 октября 2023 года - в стеклянной и ПЭТ-таре, с 15 января 2024 года - в алюминиевых банках.

ЦРПТ Минпромторг Ассоциация производителей пива
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