Forte Bank объяснил санкциями отказ принимать тенге от клиентов "дочки" Сбербанка

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Казахстанский Forte Bank решил не принимать платежи и переводы в тенге от клиентов "дочки" Сбербанка из-за санкций, объяснили "Интерфаксу" в банке.

В кредитной организации, что продление Минфином США срока завершения сделок с "дочкой" российского Сбербанка в Казахстане до 11 октября 2022 года распространяется только на нацхолдинг "Байтерек".

Как сообщало Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), дочерний банк российского "Сбербанк" в Казахстане будет работать без ограничений до 11 октября 2022 года, так как управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) продлило срок завершения сделок с ним еще на три месяца. Из сообщения АРРФР следовало, что Сбербанк в Казахстане в этот период будет работать штатно и клиентам будут доступны операции с платежами и переводами без каких-либо ограничений.

В Forte Bank уточнили, что, исходя из заявления, опубликованного в июле, клиентам Сбербанка будут доступны операции с платежами и переводами без каких-либо ограничений на основании лицензии, выданной НУХ "Байтерек" управлением США по контролю за иностранными активами (OFAC).

Изучив лицензию, Forte Bank пришел к выводу, что это индивидуальное разрешение, выданное по заявлению АО НУХ "Байтерек" и разрешающее проведение определенных операций между АО НУХ "Байтерек" и ДО АО "Сбербанк России" (ДБ АО "Сбербанк").

"Учитывая изложенное, руководствуясь внутренней политикой, банком принято решение не проводить операции в любой валюте, если в структуре участников (клиент, контрагент, банк участник и/или иной участник и пр.) имеются лица, включенные в санкционные списки OFAC и комиссии ЕС, в число которых, в том числе вошла ДО АО "Сбербанк России" (ДБ АО "Сбербанк")", - сообщили в Forte Bank.

9 августа Forte Bank и Jusan Bank перестали принимать платежи и переводы в нацвалюте от клиентов "дочки" Сбербанка в Казахстане.

В Jusan Bank еще не ответили на аналогичный запрос агентства.

Дочерний банк Сбербанка в Казахстане 7 июля 2022 года планировал провести внеочередное собрание акционеров, где предполагалось обсуждение вопроса о внесении изменений в условия крупной сделки, а именно о сделке по продаже банка, но собрание не было проведено. Госхолдинг "Байтерек" называли главным претендентом на "дочку" Сбербанка.

Казахстанские "дочки" российских банков ВТБ, Альфа-банка и Сбербанка в марте подпали под блокирующие санкции США. В мае "дочку" Альфа-банка приобрел казахстанский банк "ЦентрКредит". Сообщалось, что ведется поиск инвесторов для "дочек" Сбербанка и ВТБ.