Два банка в Казахстане перестали принимать платежи в тенге от клиентов "дочки" Сбера

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Казахстане Jusan Bank и Forte Bank перестали принимать платежи и переводы в национальной валюте от клиентов местной "дочки" Сбербанка, сообщил ДА АО "Сбербанк".

"Настоящим уведомляем вас о невозможности совершения клиентами ДБ АО "Сбербанк" платежей и переводов в национальной валюте в пользу клиентов АО "First Heartland Jusan Bank" и АО "Forte Bank" в связи с отказом АО "First Heartland Jusan Bank" и АО "Forte Bank" в приеме платежей и переводов, согласно их внутренней политике", - говорится в сообщении.

В Jusan Bank и Forte Bank на момент публикации новости не ответили на просьбу агентства разъяснить ситуацию.

Ранее сообщалось, что "дочка" российского Сбербанка в Казахстане получила возможность работать без ограничений до 11 октября 2022 года, так как управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) продлило срок завершения сделок с ним еще на три месяца. В эти месяцы Сбербанк Казахстана продолжит функционировать в штатном режиме и клиентам будут доступны операции с платежами и переводами без каких-либо ограничений.

Казахстанская "дочка" Сбера 7 июля 2022 года планировала провести внеочередное собрание акционеров, чтобы обсудить вопрос о внесении изменений в условия крупной сделки, а именно о сделке по продаже банка. Однако, в пресс-службе банка сообщили, что собрание не было проведено.

Также сообщалось, что переговоры о покупке этого банка ведет казахстанский госхолдинг "Байтерек".

Казахстанские "дочки" российских банков ВТБ, Альфа-банка и Сбербанка в марте подпали под блокирующие санкции США. В мае "дочку" Альфа-банка приобрел казахстанский банк "ЦентрКредит". Сообщалось, что ведется поиск инвесторов для "дочек" Сбербанка и ВТБ.