Аналитки JPMorgan ждут продолжения ралли мировых фондовых рынков

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Глобальный фондовый индекс вырос на 11% с мартовских минимумов, причем аналитики JPMorgan полагают, что этот подъем может продолжиться - и приводят десять причин для этого.

Главная причина - низкие оценки стоимости бумаг компаний, особенно за пределами США, считает команда аналитиков банка под руководством Мислава Матейки. В целом по миру капитализация торгующихся на биржах компаний превышает их ожидаемую годовую прибыль в 12,6 раза, что на 20% ниже среднеисторического уровня.

Особенно в ряду мировых рынков выделяется Италия - здесь среднее форвардное соотношение цена/прибыль составляет 7,9х, что на 48% ниже пикового значения 2021 года и на 35% меньше медианного значения за последние 20 лет, отмечают эксперты, ссылаясь на данные системы IBES. В Германии коэффициент составляет 9,9х, упав на 40% к максимуму прошлого года и на 20% к историческому медианному значению.

Кроме того, акции по-прежнему в среднем дают большую дивидендную доходность, чем доходность облигаций Японии, еврозоны и Великобритании, говорят аналитики. Доходность бондов, активно поднимавшаяся в начале года, притормозила на фоне статданных, указывающих на замедление роста мировой экономики.

В числе других причин продолжения восходящего тренда на рынках акций эксперты JPMorgan указывают позитивные индикаторы теханализа, излишне "медвежий" настрой инвесторов, а также вероятность того, что "ястребиная" риторика Федрезерва - а с ней и курс доллара США - находятся вблизи пиковых уровней и могут начать слабеть.

Команда аналитиков также подчеркивает, что крупнейшие банки мира демонстрируют сильные показатели и смогут и дальше поддерживать экономику кредитами, тогда как компании небанковского сектора сообщают лишь о небольшом ухудшении. Вместе с тем у физических лиц накопилось достаточно сбережений, а рынок труда остается сильным.

Наконец, глобальный рынок акций может поддержать тот факт, что во втором полугодии экономика Китая может показать контрцикличную динамику по сравнению с другими развивающимися экономиками, написали аналитики.