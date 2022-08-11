Государственные пенсионные фонды США терпят рекордные убытки с 2009 года

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Инвестиционные портфели государственных пенсионных фондов просели в среднем на 7,9% за 12 месяцев по 30 июня, зафиксировав худшую динамику с 2009 года на фоне масштабного падения финансовых рынков, пишет MarketWatch со ссылкой на данные Wilshire Trust Universe Comparison Service.

Основные убытки пришлись на второй квартал 2022 года, когда на глобальных рынках усилились опасения по поводу высокой инфляции и ослабления роста мировой экономики. Причем спад затронул как акции, так и облигации, которые являются основными инструментами для крупных фондов.

За второй квартал инвестиционный убыток фондов, управляющих пенсионными накоплениями работников бюджетной сферы, составил 8,9% - это худший квартальный результат с начала пандемии коронавируса.

Убытки государственных пенсионных фондов означают, что правительствам штатов и муниципалитетов придется увеличить отчисления для покрытия разрыва и выплаты пенсий. Для этого им придется либо повышать налоги, либо сокращать иные расходы, отмечает MarketWatch.

При этом многие фонды уже были убыточными в долгосрочной перспективе, из-за чего им приходилось выстраивать более агрессивные стратегии, с целевой годовой доходностью в районе 7%. Как следствие, медианная доля инвестиций в акции среди госфондов достигла 57% на конец июня, показывают данные Wilshire.