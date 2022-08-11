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Государственные пенсионные фонды США терпят рекордные убытки с 2009 года

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Инвестиционные портфели государственных пенсионных фондов просели в среднем на 7,9% за 12 месяцев по 30 июня, зафиксировав худшую динамику с 2009 года на фоне масштабного падения финансовых рынков, пишет MarketWatch со ссылкой на данные Wilshire Trust Universe Comparison Service.

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Основные убытки пришлись на второй квартал 2022 года, когда на глобальных рынках усилились опасения по поводу высокой инфляции и ослабления роста мировой экономики. Причем спад затронул как акции, так и облигации, которые являются основными инструментами для крупных фондов.

За второй квартал инвестиционный убыток фондов, управляющих пенсионными накоплениями работников бюджетной сферы, составил 8,9% - это худший квартальный результат с начала пандемии коронавируса.

Убытки государственных пенсионных фондов означают, что правительствам штатов и муниципалитетов придется увеличить отчисления для покрытия разрыва и выплаты пенсий. Для этого им придется либо повышать налоги, либо сокращать иные расходы, отмечает MarketWatch.

При этом многие фонды уже были убыточными в долгосрочной перспективе, из-за чего им приходилось выстраивать более агрессивные стратегии, с целевой годовой доходностью в районе 7%. Как следствие, медианная доля инвестиций в акции среди госфондов достигла 57% на конец июня, показывают данные Wilshire.

США Wilshire Trust Universe
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