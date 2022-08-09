Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Warner Music получила чистую прибыль и выручку в III финквартале выше ожиданий

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Одна из ведущих звукозаписывающих компаний мира Warner Music Group Corp (WMG) в третьем финансовом квартале увеличила чистую прибыль вдвое, при этом показатель в расчете на акцию превысил ожидания аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 30 июня, подскочила до $124 млн с $61 млн за аналогичный период годом ранее. Прибыль в расчете на акцию класса "A" увеличилась до 24 центов с 12 центов годом ранее.

Квартальная выручка Warner Music выросла на 6,9% и составила $1,43 млрд по сравнению с $1,34 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали прибыль на акцию на уровне 19 центов при выручке в $1,41 млрд.

Выручка звукозаписывающего бизнеса увеличилась на 3,2% и составила $1,19 млрд при прогнозе аналитиков на уровне $1,16 млрд, в сегменте публикации музыкальных произведений показатель подскочил на 29,6% - до $245 млн (консенсус-прогноз предусматривал $215,5 млн).

Акции Warner Music дешевеют на 1,1% на предварительных торгах во вторник. Капитализация компании с начала года снизилась на 25,8% - до $16,2 млрд.

Warner Music
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россельхознадзор запретил ввоз продукции растениеводства из 31 района Молдавии

Объем производства пива в РФ в I полугодии стал самым высоким за 7 лет

Объем производства пива в РФ в I полугодии стал самым высоким за 7 лет

Транзит российской нефти через Украину по нефтепроводу "Дружба" был остановлен 4 августа

Транзит российской нефти через Украину по нефтепроводу "Дружба" был остановлен 4 августа

Минпромторг предложил ввести маркировку электронных сигарет уже с ноября

Минпромторг предложил ввести маркировку электронных сигарет уже с ноября

Продажи легковых автомобилей в Китае в июле выросли на 20% год к году

Маркетплейсы создали единую информационную систему по борьбе с контрафактом

Маркетплейсы создали единую информационную систему по борьбе с контрафактом

Brent подешевела до $96,43 за баррель после роста цены днем ранее

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });