Warner Music сократила квартальную выручку хуже прогноза

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Warner Music Group Corp. (WMG), одна из крупнейших звукозаписывающих компаний мира, зафиксировала 8%-е снижение выручки в первом финансовом квартале (завершился 31 декабря), причем спад был отмечен во всех основных направлениях ее бизнеса.

В отчетный период выручка WMG составила $1,49 млрд против $1,61 млрд годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $1,51 млрд.

Чистая прибыль компании уменьшилась до $122 млн, или $0,23 на акцию, по сравнению с $187 млн, или $0,36 на акцию, в первом квартале предыдущего фингода.

Прибыль без учета разовых факторов упала более чем в 2 раза, до $110 млн.

Выручка звукозаписывающего подразделения WMG сократилась на 10,6%, до $1,24 млрд, музыкального издательского бизнеса - на 9,2%, до $250 млн, доход цифровых сервисов уменьшился на 4,9%, до $952 млн.

За последние 12 месяцев капитализация Warner Music снизилась на 6,4%.