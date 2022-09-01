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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:53

Производительность труда в США во II квартале сократилась на 4,1%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Во II квартале 2022 года производительность труда в США снизилась на 4,1% относительно предыдущих трех месяцев, показали окончательные данные Минтруда.

Стоимость рабочей силы в США в апреле-июне взлетела на 10,2%.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение первого показателя на 4,5% и рост второго на 10,7%, сообщает Trading Economics.

Предварительная оценка указывала на сокращение производительности труда на 4,6% и увеличение стоимости рабочей силы на 10,8%.

Повышение производительности является ключевым фактором для улучшения уровня жизни, пишет The Wall Street Journal. Это позволяет компаниям поднимать заработную плату без повышения цен и разжигания инфляции. Сейчас предприятия платят работникам больше, а производят меньше. Более высокие затраты на рабочую силу предполагают, что компании либо получат более низкую прибыль, либо будут перекладывать возросшие расходы на потребителей, отмечают эксперты.

Производство товаров и услуг в минувшем квартале снизилось на 1,4%, а количество отработанных часов выросло на 2,7%.

Размер почасовой оплаты труда американцев уменьшился на 4,4%.

По сравнению со вторым кварталом 2021 года производительность труда упала сократилась на 2,4%, что стало максимальным снижением в годовом выражении с первого квартала 1948 года.

США Минтруда
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