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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:50

Рубль завершил торги вторника ростом к доллару и евро

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снизились на "Московской бирже" по итогам торгов вторника, рубль вырос к бивалютной корзине на фоне публикации Банком России свежих данных по платежному балансу.

Курс доллара США составил 60,15 руб./$1 в 19:00, что на 60,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 61,64 руб./EUR1, подешевев на 55,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 58,5 копейки - до 60,82 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вырос к доллару и евро во вторник, участники рынка отреагировали на публикацию ЦБ РФ свежих данных по платежному балансу. Согласно оценке регулятора, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-июле 2022 года составило $166,6 млрд, что в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($50,1 млрд).

Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, динамика текущего счета платежного баланса определялась расширением положительного сальдо совокупного баланса товаров и услуг в результате значительного роста стоимостного объема экспорта товаров и снижения стоимости товарного импорта.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в первые семь месяцев 2022 года увеличилось в 2,5 раза, до $192,4 млрд по сравнению с $75,8 млрд за аналогичный период 2021 года.

Согласно ранее опубликованной оценке ЦБ РФ, в январе-июне 2022 года, по предварительной оценке, профицит текущего счета составил $138,5 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами - $158,4 млрд.

Следовательно, в июле профицит текущего счета мог составить $28,1 млрд, профицит торговли товарами и услугами - $34,0 млрд.

Согласно обновленному в июле базовому сценарию прогноза ЦБ на 2022 год, при среднегодовой цене нефти $80 за баррель профицит текущего счета ожидается в размере $243 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами - $277 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $33 млрд.

Участники торгов также находятся в ожидании свежих новостных поводов, причем ключевым событием для всех рынков на этой неделе станут данные об инфляции в США, которые будут опубликованы в 15:30 в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что рост потребительских цен в июле замедлился до 8,7% с 9,1% месяцем ранее.

Эти данные могут повлиять на политику Федеральной резервной системы, пытающейся решить непростую задачу - замедлить рекордную за 40 лет инфляцию, не ввергнув при этом американскую экономику в рецессию.

В прошлую пятницу стало известно, что количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 528 тыс., более чем в два раза сильнее ожидавшегося аналитиками роста на 250 тыс.

Безработица в США в прошлом месяце опустилась до 3,5% с 3,6% месяцем ранее, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя. Сильные данные увеличили вероятность, что Федрезерв продолжит агрессивно повышать процентные ставки.

Нефть

Цены на нефть перешли к небольшому понижению во вторник вечером, ранее котировки росли на фоне новостей по поводу транзитных поставок российской нефти через Украину.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК во вторник составляет $96,43 за баррель, что на 0,23% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $90,31 за баррель, что на 0,5% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Венгерская MOL ведет переговоры о том, чтобы взять на себя оплату транзита российской нефти через Украину, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Транспортировка нефти по трубопроводу "Дружба" была приостановлена на несколько дней, насколько нам известно, из-за технических проблем банков, связанных с уплатой российской стороной транзитного сбора. Несмотря на то, что MOL обладает запасами нефти на несколько недель, компания работает над разрешением ситуации, а также ведет переговоры о том, чтобы взять на себя платежи", - заявил представитель пресс-службы венгерской компании.

Ранее "Транснефть" сообщила, что 4 августа "Укртранснафта" остановила транзит российской нефти через территорию Украины в связи со сбоем оплаты транзитного сбора. По ветке нефтепровода "Дружба", проходящей через территорию страны, поставки нефти осуществляются в направлении НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии. По данным компании, обычно таким образом поставлялось около 250 тыс. баррелей нефти в сутки.

Рынок также следит за событиями вокруг переговоров по возрождению иранской ядерной сделки, которое может привести к высвобождению дополнительных баррелей нефти. Днем ранее западные СМИ сообщили, что дипломаты ЕС составили проект финального текста документа по восстановлению СВПД и считают, что теперь стороны должны принять окончательное решение.

Кроме того, инвесторы ждут публикации ежемесячного прогноза по рынку нефти от Управления по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США позднее во вторник.

Комментарии аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев, рубль во вторник не показывал ярко выраженной динамики, тяготея к укреплению в рамках коррекции, что поддерживалось растущими нефтяными ценами.

"В частности, фьючерсы Brent сегодня в моменте достигали $98,4 за баррель на фоне сообщений о приостановке поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба". Тем не менее, новых принципиально значимых для рубля событий пока нет, и рубль продолжает двигаться в боковике. Вероятно, это продолжится и в среду - эффект от публикации в США июльской ценовой статистики на курс внутри страны должен быть незначительным. В целом ожидаем, что курс пары "доллар-рубль" пока продолжит находиться в диапазоне 58,75-61,75 руб./$1", - говорит Григорьев.

"На рынке сохраняется определенный баланс покупателей и продавцов иностранной валюты. Своей силой рубль все так же обязан профициту торгового баланса - предложение валюты экспортерами по-прежнему перевешивает спрос на нее. На текущий момент нет оснований ожидать изменения этого параметра", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Банк России во вторник, 9 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 957 млрд рублей (при лимите 2,29 трлн рублей и спросе 1 трлн 957 млрд рублей) в среднем по ставке 7,89% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 2 августа, банки разместили 1 трлн 818,3 млрд рублей (при лимите 1,83 трлн рублей и спросе 1 трлн 818,3 млрд рублей) в среднем по ставке 7,88% годовых.

Банк России 9 августа также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 560,9 млрд рублей (при лимите 650 млрд рублей и спросе 560,9 млрд рублей) в среднем по ставке 7,86% годовых.

Курсы валют

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 10 августа на 6,5 копейки, до 60,3814 руб./$1, и увеличил курс евро на 39,27 копейки, до 61,5542 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 4,9 копейки по отношению к понедельнику и составил 60,3462 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК укрепился на 1,35 копейки и составил 60,3637 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 688,99 млн, из которых $1 млрд 115,496 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 573,494 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 39,65 копейки, до 61,5643 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 35,89 копейки, до 61,5634 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 266,601 млн, из которых EUR376,208 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR890,393 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь слегка изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 4 базисных пункта (б.п.) - до 8,08% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 8,21% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 8,35% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 1 б.п. - до 8,4% годовых, ставка на срок 6 месяцев не изменилась относительно понедельника, оставшись на отметке 8,43% годовых.

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