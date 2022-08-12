Профицит счета текущих операций РФ в июле сократился по сравнению с июнем

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В июле произошло некоторое сокращение профицита счета текущих операций РФ по сравнению с июнем, сообщил на пресс-конференции зампред Банка России Алексей Заботкин.

"На качественном уровне можно утверждать, что в июле произошло некоторое сокращение профицита счета текущих операций по сравнению с июнем", - сказал он.

"Это то, что было не очень очевидно при сопоставлении данных за семь месяцев с первоначальными данными за шесть месяцев. Фактическая картина она такая, она безусловно согласуется с нашими ожиданиями и, насколько я понимаю, с оценками аналитиков рынка, которые были до выхода статистики по платежному балансу", - продолжил зампред ЦБ.

"С учетом того, что ситуация быстро меняется, пересмотры данных они тоже значительные, и действительно факт шести месяцев, в частности, факт второго квартала - он был заметно уточнен Банком России", - пояснил Заботкин.