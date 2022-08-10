Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Baker Hughes отметила рост числа действующих буровых в мире третий месяц кряду

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В июле число действующих в мире нефтяных и газовых буровых установок в июле увеличилось по итогам третьего месяца подряд и находится на максимуме более чем за два года - с марта 2020 года, показали данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в июле в мире работало 1775 установок против 1706 в июне. При этом июльский уровень на 395 превышает показатель за аналогичный месяц 2021 года.

В США количество буровых в прошлом месяце выросло на 17 относительно июня и составило 756, что является самым высоким показателем также с марта 2020 года. В Канаде их число увеличилось на 43 - до 186.

Количество установок за минувший месяц не изменилось в Азиатско-Тихоокеанском регионе (196), в Европе (87) и в Африке (78). Между тем в Латинской Америке их число выросло на 3 (до 163), на Ближнем Востоке - на 6 (до 309).

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру. С июня 2019 года она включает в свои расчеты число буровых на Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды в связи с этим не проводилось.

Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в прошлом году увеличилось до 1361 с исторического минимума в 1352, зафиксированного по итогам 2020 года. Рекорд был достигнут в 1981 году - 5624 установки.

Baker Hughes США АТР Европа Африка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

EDF добивается от властей Франции 8,34 млрд евро из-за снижения цен на электроэнергию

Туроператор TUI увеличил квартальную выручку почти в семь раз

Туроператор TUI увеличил квартальную выручку почти в семь раз

Brent подешевела до $95,5 за баррель на ожиданиях транзита через Украину

Транзит нефти по "Дружбе" через Украину возобновится в ближайшие дни

Крупнейшая в США криптовалютная биржа Coinbase получила квартальный убыток

Илон Маск продал акции Tesla на $6,9 млрд

Илон Маск продал акции Tesla на $6,9 млрд

Европа направляет в хранилища максимальные объемы газа в условиях дефицита

Рубль дешевеет к доллару и укрепляется к евро на старте торгов

Рубль дешевеет к доллару и укрепляется к евро на старте торгов

Министерства запросили дополнительные ассигнования на 5 трлн рублей в год

Минсельхоз заявил о достаточном производстве кормов на фоне сокращения линейки Purina

Минсельхоз заявил о достаточном производстве кормов на фоне сокращения линейки Purina
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });