Baker Hughes отметила рост числа действующих буровых в мире третий месяц кряду

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В июле число действующих в мире нефтяных и газовых буровых установок в июле увеличилось по итогам третьего месяца подряд и находится на максимуме более чем за два года - с марта 2020 года, показали данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в июле в мире работало 1775 установок против 1706 в июне. При этом июльский уровень на 395 превышает показатель за аналогичный месяц 2021 года.

В США количество буровых в прошлом месяце выросло на 17 относительно июня и составило 756, что является самым высоким показателем также с марта 2020 года. В Канаде их число увеличилось на 43 - до 186.

Количество установок за минувший месяц не изменилось в Азиатско-Тихоокеанском регионе (196), в Европе (87) и в Африке (78). Между тем в Латинской Америке их число выросло на 3 (до 163), на Ближнем Востоке - на 6 (до 309).

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру. С июня 2019 года она включает в свои расчеты число буровых на Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды в связи с этим не проводилось.

Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в прошлом году увеличилось до 1361 с исторического минимума в 1352, зафиксированного по итогам 2020 года. Рекорд был достигнут в 1981 году - 5624 установки.