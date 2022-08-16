Baker Hughes ввела в Сингапуре завод по выпуску химикатов для нефтедобычи

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU -

СИНГАПУР-BAKER/HUGHES-ЗАВОАмериканская нефтесервисная корпорация Baker Hughes объявила о запуске завода по производству химикатов для нефтедобычи в Сингапуре.

Новый завод будет выпускать вещества, используемые в процессе разведки и добычи нефти, а также нефтепереработки и смежных отраслей. Площадь производства - около 40 тысяч кв. м.

"Baker Hughes имеет давнюю приверженность локализации в регионе. Инвестируя в этот объект, мы обеспечиваем создание рабочих мест, улучшаем практику цепочки поставок и оптимизируем наши операции", - заявил через пресс-службу CEO компании Лоренцо Симонелли.

"Открытие завода по производству химикатов в Сингапуре значительно расширит наши возможности по обслуживанию нефтесервисной отрасли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Открытие этого объекта соответствует нашему видению поддержки потребностей клиентов и инвестирования в развитие все более важного химического сектора", - добавила исполнительный вице-президент Baker Hughes по нефтесервису Мария Клаудия Боррас.

Подчеркивается, что это первое химическое предприятие Baker Hughes в Сингапуре. Помимо него, в регионе уже действуют компании по выпуску нефтесервисного оборудования и предоставления соответствующих услуг для отрасли, в том числе по заканчиванию скважин и внутрискважинным работам.