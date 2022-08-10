Инфляция в США в июле замедлилась до 8,5%

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В июле 2022 года потребительские цены (индекс CPI) в США ыросли на 8,5% в годовом измерении, сообщило Министерство труда страны.

В июне годовая инфляция составила 9,1%, обновив максимум за последние 40 лет.

Аналитики в среднем ожидали повышения на 8,7%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и Bloomberg.

Темпы роста цен на энергоносители в прошлом месяце замедлились до 32,9% после максимального подъема за 42 года в предыдущем месяце - на 41,6%. В том числе бензин подорожал на 44% после рекордного с марта 1980 года подъема на 59,9% месяцем ранее. Тем временем цены на электричество выросли на 15,2% (максимально с февраля 2006 года) после роста на 13,7% в июне, природный газ - на 30,5% после подъема на 38,4% (максимум с октября 2005 года) месяцем ранее.

Между тем рост стоимости продуктов питания стал самым существенным с мая 1979 года - на 10,9%.

Новые транспортные средства подорожали на 10,4% (на 11,4% в июне), подержанные автомобили и грузовики - на 6,6% (на 1,7% месяцем ранее). Цены на авиабилеты подскочили на 27,7% (на 34,1% в июне).

Данные укрепляют надежды на то, что рост потребительских цен в США в июне мог достичь пика, пишет Trading Economics.

Федеральная резервная система (ФРС) США внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции для ФРС составляет 2%.

Индекс CPI в июле относительно предыдущего месяца не изменился после повышения на 1,3% месяцем ранее при предполагавшемся подъеме на 0,2%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в июле увеличились на 5,9% в годовом выражении и на 0,3% в помесячном. Эксперты прогнозировали в среднем соответственно 6,1% и 0,5%. В июне повышение составляло 5,9% за год и 0,7% за месяц.