Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Инфляция в США в июле замедлилась до 8,5%

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В июле 2022 года потребительские цены (индекс CPI) в США ыросли на 8,5% в годовом измерении, сообщило Министерство труда страны.

В июне годовая инфляция составила 9,1%, обновив максимум за последние 40 лет.

Аналитики в среднем ожидали повышения на 8,7%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и Bloomberg.

Темпы роста цен на энергоносители в прошлом месяце замедлились до 32,9% после максимального подъема за 42 года в предыдущем месяце - на 41,6%. В том числе бензин подорожал на 44% после рекордного с марта 1980 года подъема на 59,9% месяцем ранее. Тем временем цены на электричество выросли на 15,2% (максимально с февраля 2006 года) после роста на 13,7% в июне, природный газ - на 30,5% после подъема на 38,4% (максимум с октября 2005 года) месяцем ранее.

Между тем рост стоимости продуктов питания стал самым существенным с мая 1979 года - на 10,9%.

Новые транспортные средства подорожали на 10,4% (на 11,4% в июне), подержанные автомобили и грузовики - на 6,6% (на 1,7% месяцем ранее). Цены на авиабилеты подскочили на 27,7% (на 34,1% в июне).

Данные укрепляют надежды на то, что рост потребительских цен в США в июне мог достичь пика, пишет Trading Economics.

Федеральная резервная система (ФРС) США внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции для ФРС составляет 2%.

Индекс CPI в июле относительно предыдущего месяца не изменился после повышения на 1,3% месяцем ранее при предполагавшемся подъеме на 0,2%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в июле увеличились на 5,9% в годовом выражении и на 0,3% в помесячном. Эксперты прогнозировали в среднем соответственно 6,1% и 0,5%. В июне повышение составляло 5,9% за год и 0,7% за месяц.

США Минтруда ФРС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мосбиржа 15 августа допустит нерезидентов из дружественных стран к рынку облигаций

Мосбиржа 15 августа допустит нерезидентов из дружественных стран к рынку облигаций

Кипрский RCB Bank с 8 октября перестанет предоставлять клиентам банковские услуги

EDF добивается от властей Франции 8,34 млрд евро из-за снижения цен на электроэнергию

Туроператор TUI увеличил квартальную выручку почти в семь раз

Туроператор TUI увеличил квартальную выручку почти в семь раз

Baker Hughes отметила рост числа действующих буровых в мире третий месяц кряду

Brent подешевела до $95,5 за баррель на ожиданиях транзита через Украину

Транзит нефти по "Дружбе" через Украину возобновится в ближайшие дни

Крупнейшая в США криптовалютная биржа Coinbase получила квартальный убыток

Илон Маск продал акции Tesla на $6,9 млрд

Илон Маск продал акции Tesla на $6,9 млрд

Европа направляет в хранилища максимальные объемы газа в условиях дефицита

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });