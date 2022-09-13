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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Инфляция в США в августе замедлилась до 8,3%, выше прогноза

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В США в августе 2022 года потребительские цены выросли на 8,3% в годовом измерении, сообщило Минтруда страны. Инфляция замедлилась по сравнению 8,5% в июле, но оказалась выше 8,1%, как ожидали аналитики, опрошенные агентством Bloomberg.

Темпы роста цен на энергоносители в августа замедлились до 23,8% после скачка на 32,9% в июле. В том числе бензин подорожал на 25,6%, цены на электричество выросли на 15,8% (максимально с августа 1981 года), природный газ - на 33%.

Между тем рост стоимости продуктов питания стал самым существенным с мая 1979 года - 11,4%.

Новые транспортные средства подорожали на 10,1% (на 10,4% в июле), подержанные автомобили и грузовики - на 7,8% (на 6,6% месяцем ранее).

Индекс CPI в августе увеличился на 0,1% относительно предыдущего месяца, когда показатель показал нулевой рост, при предполагавшемся снижении на 0,1%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в августе выросли на 6,3% в годовом выражении и на 0,6% в помесячном. Эксперты прогнозировали рост на 6,1% и 0,3% соответственно. В июле повышение составляло 5,9% за год и 0,3% за месяц.

Федеральная резервная система (ФРС) США внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции для ФРС составляет 2%.

Следующее заседание Федрезерва состоится 20-21 сентября.

США Минтруда CPI ФРС
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