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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Evraz решил продать североамериканское подразделение

Evraz решил продать североамериканское подразделение
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Evraz Plc запускает процесс сбора заявок на приобретение активов североамериканского дивизиона компании (Evraz North America).

"Реализация этих активов позволит раскрыть стоимость североамериканского дивизиона в качестве независимой компании", - говорится в сообщении компании.

Процесс сбора заявок ведется в соответствии с генеральной лицензией INT/2022/1710676, выданной Управлением по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI), компания находится в контакте с OFSI по данному вопросу.

Возможная транзакция потребует одобрения на регуляторном и корпоративном уровнях, соответствия применимому санкционному законодательству, а также согласования со стороны органов власти, курирующих санкции, включая OFSI. Evraz не намерен предоставлять дополнительную информацию о развитии процесса до его завершения, отмечается в его сообщении.

В Северной Америке у компании производственные площадки в США (Портленд - работает на слябах с нижнетагильского предприятия Evraz, Пуэбло) и Канаде (Реджайна, Калгари и Рэд Дир). По итогам 2021 года Evraz NA произвел 1,88 млн тонн стальной продукции (прокат, рельсы, ТБД и OCTG).

Выручка стального сегмента североамериканского подразделения Evraz в прошлом году выросла на треть, до $2,3 млрд, EBITDA составила $321 млн против отрицательного значения в $28 млн годом ранее.

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. Крупнейшим акционером Evraz, согласно данным на конец 2021 года, является Роман Абрамович (владеет 28,64%), ее основатели Александр Абрамов и Александр Фролов контролируют соответственно 19,32% и 9,65% капитала. В марте Абрамович попал в санкционные списки сначала Великобритании, а затем ЕС.

Evraz
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