Что произошло за день: среда, 10 августа

Возобновление поставок нефти через Украину в Словакию, более 23,7 тыс. новых случаев COVID-19 в России, штраф для "Новой газеты"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Возобновлены поставки российской нефти через Украину в Словакию по нефтепроводу "Дружба". В четверг сырье прибудет в Венгрию, сообщили "Интерфаксу" в компании Slovnaft. Ранее стало известно, что украинская транспортная компания приняла предложение Slovnaft и MOL оплатить транзитные сборы за транспортировку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба".

- Минобороны РФ заявило об уничтожении на Украине зенитного комплекса "Гепард". Кроме того, в Красногоровке (ДНР) уничтожен склад с шестью тысячами артиллерийских снарядов и минометных мин. Российскими средствами ПВО перехвачено семь снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Херсонской области.

- В России зарегистрировали 23 771 новый случай заражения коронавирусом. Это на 7 446 случаев больше, чем к утру вторника. В Центризбиркоме исключили возможность изменения формата голосования в сентябре на фоне роста заболеваемости.

- Evraz решил продать североамериканское подразделение. Реализация этих активов позволит раскрыть стоимость дивизиона в качестве независимой компании, говорится в сообщении.

- МВД РФ объявило в розыск CEO швейцарской Winterberg Group Фабиана Кройхера. Гражданин Германии обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее по делу были арестованы предприниматели Ральф Новак и Ильнур Азмуханов. По данным газеты "Коммерсантъ", в деле - эпизоды хищения и продажи контрольного пакета российского ООО "Брайнстон" и аналогичных действий в отношении 52,4% акций кипрской BelkaCar Ltd.

- Число пострадавших из-за взрывов у крымской Новофедоровки выросло до 13. Сакская районная больница оказала амбулаторную помощь 10 пострадавшим, еще один пациент продолжает стационарное лечение. Двое получили помощь и были отправлены домой. Ранее сообщалось об одном погибшем.

- Суд оштрафовал "Новую газету" на 350 тыс. рублей за распространение фейков. Решение суда будет обжаловано, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

- Фумио Кисида провел перестановки в правительстве Японии. Решение было принято на фоне снижения рейтингов, чтобы дистанцироваться от "Церкви объединения". Задержанный за убийство Синдзо Абэ обвинял экс-премьера Японии в связях с этой организацией.

- Президент Литвы лишил фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ваганаса госнаград за участие в шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро" в Сочи.

- Мосбиржа допустит нерезидентов из дружественных стран к рынку облигаций 15 августа.