Минэкономразвития сообщило о замедлении годовой инфляции до 15,01%

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в годовом выражении, по оценке Минэкономразвития РФ, по состоянию на 8 августа замедлилась до 15,01%, говорится обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

На конец июля годовая инфляция составляла 15,1% против 15,9% месяцем ранее.

Основной вклад в дефляцию в июле, как и в июне, внесло снижение цен на продовольственные товары (на минус 1,53% месяц к месяцу), отмечают в министерстве.

"Значительно подешевела плодоовощная продукция, одновременно снизились цены на продовольственные товары за исключением плодоовощной продукции. В сегменте непродовольственных товаров снижение цен несколько ускорилось (минус 0,44% месяц к месяцу). На услуги в июле рост цен ускорился (1,41%) вследствие ежегодной индексации тарифов на коммунальные услуги, вместе с тем на туристические услуги рост цен, напротив, замедлился", - пишет Минэкономразвития в своем обзоре о динамике цен в июле.

На неделе со 2 по 8 августа дефляция составила 0,08% (0,14% неделей ранее). "На прошедшей неделе снижение цен на плодоовощную продукцию несколько замедлилось (минус 3,34% после снижения на 3,89% неделей ранее). На другие продукты питания рост цен умеренный (0,05%), при этом на отдельные продукты питания цены продолжили снижаться (мясопродукты, молоко и молочная продукция, яйца, масло подсолнечное)", - отметили в министерстве.

В сегменте непродовольственных товаров рост цен возобновился умеренными темпами (цены выросли на 0,07% за неделю после нулевого прироста цен на предыдущей неделе) за счет увеличения темпов роста цен на средства связи, телерадиотовары и легковые автомобили, говорится в обзоре. Продолжили снижаться цены на строительные материалы (минус 1,37%), электротовары и другие бытовые приборы (минус 0,11%), а также медикаменты (минус 0,11%).

"В сегменте регулируемых и туристических услуг рост цен замедлился до 0,08% при снижении темпов роста цен на авиаперелеты до 0,44% на отчетной неделе с 2,59% на предыдущей неделе", - говорится в сообщении.

Как сообщил в среду Росстат, дефляция в РФ в июле 2022 года составила 0,39% после дефляции в 0,35% в июне, инфляции в 0,12% в мае, 1,56% в апреле, 7,61% в марте, 1,17% в феврале и 0,99% в январе. Дефляция в РФ со 2 по 8 августа составила 0,08% после дефляции в 0,14% с 23 июля по 1 августа и дефляции также в 0,08% с 16 по 22 июля.