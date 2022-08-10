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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Дефляция в РФ в июле усилилась до 0,39%

Годовая инфляция замедлилась до 15,1%, а к 8 августа - до 15,0%

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Дефляция в РФ в июле 2022 года составила 0,39% после дефляции в 0,35% в июне, инфляции в 0,12% в мае, 1,56% в апреле, 7,61% в марте, 1,17% в феврале и 0,99% в январе, сообщил в среду Росстат.

За январь-июль цены в РФ выросли на 10,98%.

Дефляция в июле оказалась больше, чем ожидали экономисты, - консенсус-прогноз экономистов по дефляции на июль, подготовленный "Интерфаксом", предполагал снижение цен лишь на 0,2%. Недельная статистика самого Росстата (делается по значительно более узкой корзине товаров и услуг) также указывала, что снижение цен в июле может быть около 0,2%.

Июль при этом - традиционный месяц для индексации тарифов на услуги ЖКХ, без учета этой индексации дефляция была бы еще более значительной.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в июле замедлилась до 15,10% с 15,90% на конец июня, 17,10% в мае и 17,83% в апреле (это был максимум с января 2002 года).

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Росстат
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