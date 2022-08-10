Рубль снизился к доллару и евро, несмотря на общемировой рост спроса на риск

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Доллар и евро выросли на "Московской бирже" по итогам торгов среды; рубль упал к бивалютной корзине, несмотря на позитивные настроения на мировых рынках.

Курс доллара составил 60,67 руб. в 19:00, что на 51,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 62,75 руб., подорожав на 1,11 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 78,41 копейки - до 61,6 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал к доллару и евро по итогам среды, несмотря на позитивные настроения на большинстве рынков. Настроения глобальных инвесторов улучшились в связи с надеждами на то, что более серьезных темпов повышения процентных ставок в США удастся избежать по причине замедления инфляции.

Между тем, "Московская биржа" сообщила в среду, что с 15 августа предоставит возможность совершать операции на рынке облигаций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица, сообщается в пресс-релизе биржи.

Федеральный бюджет РФ в январе-июле, по предварительным данным, исполнен с профицитом 481,92 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина, опубликованном также в среду.

Доходы бюджета составили за семь месяцев 15 трлн 777,7 млрд рублей, или 63,1% к общему объему доходов на год; расходы - 15 трлн 295,81 млрд рублей, или 64,6% к бюджетной росписи.

Нефтегазовые доходы бюджета в январе-июле составили 7 трлн 146,5 млрд рублей (74,9% к показателям на год), ненефтегазовые - 8 трлн 631,24 млрд рублей (55,8%).

Минфин РФ с июня прекратил публикацию ряда данных по исполнению бюджета, объяснив это минимизацией рисков введения дополнительных санкций. Среди прочего теперь в отчетности отсутствуют данные о расходах бюджета по конкретным направлениям, уточненные цифры по исполнению бюджета за предыдущие месяцы, сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита.

В США

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 8,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению 9,1% в июне, когда показатель обновил максимум за последние 40 лет.

Аналитики в среднем ожидали повышения на 8,7%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и Bloomberg. Данные укрепляют надежды на то, что рост потребительских цен в США в июне мог достичь пика, пишет Trading Economics.

Федеральная резервная система (ФРС) США внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции для ФРС составляет 2%.

Комментарии экспертов

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российская валюта на торгах в среду упала как к доллару, так и к евро. "Годовая инфляция в США в июле замедлилась до 8,5%. К предыдущему месяцу цены показали нулевой прирост, чему способствовало снижение цен на энергоносители на 4,6% м/м, в то время как бензин подешевел сразу на 7,7% м/м. Снижение оцениваемой по фьючерсам вероятности увеличения ставки в США в сентябре на 75 базисных пунктов ниже 40% (до выхода статистики по инфляции вероятность была близка к 70%) не способствовало ослаблению доллара относительно рубля. Негативное влияние на динамику российской валюты могли оказать цены на нефть, которые в моменте опускались в среду ниже $94 за баррель (по октябрьскому фьючерсу на Brent). Коммерческие запасы нефти в США растут выше прогноза вторую неделю подряд, на неделе по 5 августа они увеличились на 5,46 млн баррелей", - отмечает Беспалов.

"В среду, 10 августа, российский рубль умеренно снизился. Консолидация рублевых пар остается в силе. Это неудивительно после серьезной качки ранее - инвесторы нашли равновесные курсы и придерживаются их. Профицит торгового баланса России остается прочной опорой для российского рубля. Пока предложение валюты компаниями-экспортерами выше, чем спрос на нее со стороны компаний-импортеров, стабильности рубля мало что способно угрожать", - говорит старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Нефть

Нефтяные цены демонстрируют слабую разнонаправленную динамику вечером. Чуть ранее они сначала ускорили падение на ожиданиях возобновления поставок российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба", а также после публикации данных о запасах энергоносителей в США.

В то же время статистические данные о динамике потребительских цен в США в июле оказали нефтяному рынку поддержку на фоне ослабления ожиданий существенного повышения ставки ФРС США в сентябре, пишет Trading Economics.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК составляет $96,3 за баррель, что на 0,01% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $90,65 за баррель, что на 0,17% больше итогового значения предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,46 млн баррелей - до 432,01 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей.

Тем временем словацкая компания Slovnaft и венгерская MOL оплатили транзитные сборы за транспортировку российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" по территории Украины. С таким решением согласились украинская и российская стороны.

Компании ожидают возобновления поставок в ближайшие дни.

Днем ранее стало известно, что 4 августа украинская "Укртранснафта" остановила транзит российской нефти через территорию Украины в связи со сбоем оплаты транзитного сбора. По ветке нефтепровода "Дружба", проходящей через территорию страны, поставки осуществляются в направлении НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии. По данным компании, обычно таким образом поставлялось около 250 тыс. баррелей нефти в сутки.

Курсы

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 11 августа на 7,28 копейки, до 60,4542 руб., и увеличил курс евро на 14,98 копейки, до 61,704 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в среду на 9,23 копейки по отношению ко вторнику и составил 60,4385 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 укрепился на 9,42 копейки и составил 60,4574 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 995,515 млн, из которых $804,857 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 190,658 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 12,26 копейки, до 61,6869 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 24,35 копейки, до 61,8069 руб. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 080,11 млн, из которых EUR227,371 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR852,739 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 8,15% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 8,21% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась относительно вторника - 8,35% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 1 б.п. - до 8,39% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне предыдущего дня - 8,43% годовых.