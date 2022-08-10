Транзит нефти по "Дружбе" через Украину возобновится в ближайшие дни

Решен вопрос с оплатой транзита в Венгрию и Словакию, о транзите в Чехию информации пока нет

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Украинская транспортная компания приняла предложение Slovnaft и MOL оплатить транзитные сборы за транспортировку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба", заявили "Интерфаксу" в словацкой компании.

"Slovnaft уже произвела оплату на счет компании. Исходя из этого, Slovnaft ожидает возобновления поставок нефти в ближайшие дни. С этим решением согласилась и российская сторона", - подчеркнули в компании.

Как сообщает Bloomberg, венгерская MOL также перевела платеж за транзит и ожидает возобновления поставок в ближайшие дни.

9 августа стало известно, что поставки российской нефти по "Дружбе" через Украину прекращены с 4 августа из-за проблем с проведением платежей за транзит на фоне санкций. Российская "Транснефть" сообщала, что 22 июля украинской стороне был переведен платеж за август, но деньги вернулись на счет "Транснефти" 28 июля при том, что европейские регуляторы не согласовали алгоритм действий для банков различных юрисдикций в такой ситуации.

Венгерская MOL и словацкая Slovnaft (также входит в группу MOL) инициировали обсуждение с украинской и российской сторонами возможности оплаты транзитного сбора MOL или Slovnaft, что позволило бы восстановить транзит.

"Прерывание поставок произошло после технических проблем на уровне банка в связи с оплатой транзитных сборов с российской стороны. Тем не менее, производство на Братиславском нефтеперерабатывающем заводе работает без перебоев, и поставки на рынок отлажены. В этот период Братиславский НПЗ в тесном сотрудничестве с национальным нефтетранспортером Transpetrol, а также в сотрудничестве с министерством экономики Словакии использует для переработки все имеющиеся в системе резервы", - сообщили "Интерфаксу" в Slovnaft.

Сообщений о решении проблемы транзита в Чехию пока не поступало.

По южной ветке нефтепровода "Дружба", проходящей через территорию Украины, поставки нефти осуществляются в направлении европейских НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии на основании долгосрочного договора между ПАО "Транснефть" и АО "Укртранснафта" на условиях 100% предоплаты транспортировки.