Производители картофельных хлопьев РФ просят ограничить импорт этой продукции

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Производители картофельных хлопьев РФ направили в Минсельхоз и Картофельный союз письмо, в котором просят серьезно ограничить импорт этой продукции из недружественных стран.

Письмо направлено на бланке компании "Максим Горький плюс", подписано также представителями компаний "Мивок", Погарской картофельной фабрики и пищевого комбината "Милославский".

Согласно его копии, с которой ознакомился "Интерфакс", из-за антироссийских санкций отечественные производители попали в неравные конкурентные условия по сравнению с зарубежными, а государство теряет как таможенные, так и налоговые поступления в бюджет. "В свете беспрецедентного санкционного давления" они просят принять меры по увеличению импортных пошлин на картофельные хлопья (ТН ВЭД 11 05 и ТН ВЭД 20 05) из недружественных стран и установить их на уровне не менее 32%.

В настоящее время поставки продукции под кодом ТН ВЭД 11 05 облагаются импортной пошлиной в 5%, ТН ВЭД 20 05 - 12%, но не менее 0,6 евро за кг.

Как сообщается в письме, рынок картофельных хлопьев в РФ составляет 30 тыс. тонн в год, из которых 70% приходится на компанию "Максим Горький плюс" (Тульская область). Однако с начала текущего года она испытывает трудности с реализацией своей продукции "по причине перенасыщения рынка аналогичным импортных продуктом из ряда недружественных стран со значительной разницей ценового предложения".

"На сегодняшний день, в преддверии нового сезона, производители имеют нестандартные складские остатки, сформированные в период падения спроса на отечественный продукт, - говорится в письме. - Завоз импортной аналоговой продукции стал следствием резкого роста цены на сырье для переработки, а именно сырого картофеля". Авторы отмечают, что цена закупаемого картофеля в этом году превысила среднегодовой уровень в четыре раза, к тому же наблюдался его дефицит для переработки. В результате себестоимость картофельных хлопьев в РФ выросла до 180 рублей за кг.

Вместе с тем с января по июнь в страну было ввезено из европейских стран не менее 5 тыс. тонн картофельных хлопьев (33% полугодовой потребности рынка) по средней цене порядка 115 рублей за кг (без НДС). Это привело к значительному снижению темпов продаж продукции отечественных производителей как на внутреннем рынке, так и на экспорт.

Согласно письму, в 2019-2021 годах компания "Максим Горький плюс" экспортировала до 30% продукции, в первом полугодии этого года - всего 5,5% (от выручки).

"Интерфакс" направил запрос в Минсельхоз.