Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Производители картофельных хлопьев РФ просят ограничить импорт этой продукции

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Производители картофельных хлопьев РФ направили в Минсельхоз и Картофельный союз письмо, в котором просят серьезно ограничить импорт этой продукции из недружественных стран.

Письмо направлено на бланке компании "Максим Горький плюс", подписано также представителями компаний "Мивок", Погарской картофельной фабрики и пищевого комбината "Милославский".

Согласно его копии, с которой ознакомился "Интерфакс", из-за антироссийских санкций отечественные производители попали в неравные конкурентные условия по сравнению с зарубежными, а государство теряет как таможенные, так и налоговые поступления в бюджет. "В свете беспрецедентного санкционного давления" они просят принять меры по увеличению импортных пошлин на картофельные хлопья (ТН ВЭД 11 05 и ТН ВЭД 20 05) из недружественных стран и установить их на уровне не менее 32%.

В настоящее время поставки продукции под кодом ТН ВЭД 11 05 облагаются импортной пошлиной в 5%, ТН ВЭД 20 05 - 12%, но не менее 0,6 евро за кг.

Как сообщается в письме, рынок картофельных хлопьев в РФ составляет 30 тыс. тонн в год, из которых 70% приходится на компанию "Максим Горький плюс" (Тульская область). Однако с начала текущего года она испытывает трудности с реализацией своей продукции "по причине перенасыщения рынка аналогичным импортных продуктом из ряда недружественных стран со значительной разницей ценового предложения".

"На сегодняшний день, в преддверии нового сезона, производители имеют нестандартные складские остатки, сформированные в период падения спроса на отечественный продукт, - говорится в письме. - Завоз импортной аналоговой продукции стал следствием резкого роста цены на сырье для переработки, а именно сырого картофеля". Авторы отмечают, что цена закупаемого картофеля в этом году превысила среднегодовой уровень в четыре раза, к тому же наблюдался его дефицит для переработки. В результате себестоимость картофельных хлопьев в РФ выросла до 180 рублей за кг.

Вместе с тем с января по июнь в страну было ввезено из европейских стран не менее 5 тыс. тонн картофельных хлопьев (33% полугодовой потребности рынка) по средней цене порядка 115 рублей за кг (без НДС). Это привело к значительному снижению темпов продаж продукции отечественных производителей как на внутреннем рынке, так и на экспорт.

Согласно письму, в 2019-2021 годах компания "Максим Горький плюс" экспортировала до 30% продукции, в первом полугодии этого года - всего 5,5% (от выручки).

"Интерфакс" направил запрос в Минсельхоз.

Минсельхоз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дуров пожаловался на Apple из-за задержки "революционного" обновления Telegram

Tesla начнет поставлять электрогрузовик Semi в текущем году, пикап Cybertruck - в 2023 г.

Tesla начнет поставлять электрогрузовик Semi в текущем году, пикап Cybertruck - в 2023 г.

Evraz решил продать североамериканское подразделение

Evraz решил продать североамериканское подразделение

Мосбиржа 15 августа допустит нерезидентов из дружественных стран к рынку облигаций

Мосбиржа 15 августа допустит нерезидентов из дружественных стран к рынку облигаций

Кипрский RCB Bank с 8 октября перестанет предоставлять клиентам банковские услуги

EDF добивается от властей Франции 8,34 млрд евро из-за снижения цен на электроэнергию

Туроператор TUI увеличил квартальную выручку почти в семь раз

Туроператор TUI увеличил квартальную выручку почти в семь раз

Baker Hughes отметила рост числа действующих буровых в мире третий месяц кряду

Brent подешевела до $95,5 за баррель на ожиданиях транзита через Украину

Транзит нефти по "Дружбе" через Украину возобновится в ближайшие дни

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });