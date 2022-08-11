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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 0,3 млн б/с

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 0,3 млн баррелей в сутки - до 3,1 млн б/с из-за некоторых региональных изменений, прогноз роста на 2023 год сохранен на уровне 2,7 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Таким образом, в 2022 году, по оценке ОПЕК, потребление нефти составит 100,03 млн б/с, а не 100,3 млн б/с, как ожидалось ранее.

Так, повышен прогноз потребления в I квартале на 30 тыс. б/с - до 99,36 млн б/с, во II кв. повышен на 220 тыс. б/с - до 98,56 млн б/с, а в III кв. понижен на 720 тыс. б/с - до 99,93 млн б/с, в IV кв. - еще на 0,55 млн б/с, до 102,22 млн б/с.

"Основные показатели мирового рынка нефти продолжали уверенно восстанавливаться до уровней, существовавших до пандемии COVID-19, на протяжении большей части первой половины 2022 года, хотя появились признаки замедления роста мировой экономики и спроса на нефть", - пишут аналитики ОПЕК.

В 2022 году, как ожидается, в странах ОЭСР спрос на нефть вырастет на 1,6 млн б/с - до 46,4 млн б/с (предыдущий прогноз роста - 1,8 млн б/с - ИФ), при этом страны Америки вырастут больше всех во главе с США, поддержку обеспечит восстановление спроса на бензин и дизельное топливо. Также поддержат спрос светлые дистилляты.

Потребление нефти в странах, не входящих в ОЭСР, вырастет на 1,5 млн б/с (прежний прогноз увеличения - 1,6 млн б/с) - до 53,6 млн б/с в 2022 году, что на 1,2 млн б/с выше, чем в 2019 году. В этом регионе ОПЕК ожидает устойчивого роста как в транспортном, так и промышленном секторах на фоне восстановления экономической активности.

"Ожидания здорового глобального экономического роста в сочетании с улучшениями в сдерживании распространения COVID-19 в Китае приведут к увеличению потребления нефти в 2023 году, прогноз роста сохранен на уровне 2,7 млн б/с. Следовательно, прогнозируется, что мировой спрос на нефть в 2023 году достигнет 102,72 млн б/с. Ожидается, что в странах ОЭСР спрос на нефть вырастет на 0,6 млн б/с, поскольку ожидается устойчивый рост в странах ОЭСР и Северной, и Южной Америки, при этом спрос на нефть в США превысит уровень 2019 года в основном за счет восстановления спроса на транспортное топливо и легкие дистилляты. Спрос в странах ОЭСР в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе превысит уровень потребления 2019 года", - полагают аналитики.

В странах, не входящих в ОЭСР, спрос на нефть вырастет на 2,1 млн б/с, при этом наибольший рост будет наблюдаться в Китае и Индии, чему будет способствовать восстановление спроса на транспортное топливо и устойчивый спрос на топливо для промышленности, включая нефтехимическое сырье. Что касается топлива, предполагается, что бензин и дизельное топливо будут лидировать в росте спроса на нефть в следующем году.

Коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР в июне, по предварительным данным, выросли на 20,9 млн баррелей - до 2,712 млрд баррелей - и были на 236 млн баррелей ниже среднего уровня за 2015-2019 годы (референтный уровень эффективности сделки ОПЕК+).

Объемы нефти в структуре запасов по итогам июня составили 1,33 млрд баррелей, что на 6,4 млн баррелей больше, чем в мае. Коммерческие запасы нефтепродуктов также выросли - на 14,5 млн баррелей, до 1,381 млрд баррелей.

ОПЕК ОЭСР Китай Индия США
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