Нефть Brent подешевела до $99,11 за баррель

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в ходе торговой сессии в пятницу после уверенного роста по итогам предыдущих торгов.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 по московскому времени в пятницу составляет $99,11 за баррель, что на $0,49 (0,49%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты выросли в цене на $2,2 (2,2%), до $99,6 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $93,81 за баррель, что на $0,53 (0,56%) меньше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в четверг стоимость этих контрактов выросла на $2,41 (2,62%), до $94,34 за баррель.

Между тем за неделю цена Brent может продемонстрировать рост почти на 5%, WTI - более чем на 5%, согласно Trading Economics.

Международное энергетическое агентство (МЭА) накануне повысило на 380 тыс. б/с, до 99,7 млн б/с, прогноз спроса на нефть в 2022 году, следует из ежемесячного отчета агентства. Таким образом, в 2022 году МЭА ожидает рост спроса на нефть в мире на 2,1 млн б/с относительно прошлого года.

Также агентство повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году до 101,8 млн б/с, при этом оценка роста потребления сохранилась на уровне 2,1 млн б/с.

Мировые поставки нефти в июле достигли постпандемийного максимума на фоне увеличения добычи странами ОПЕК+, а также значительного восстановления индустрии после техобслуживания в ряде регионов, следует из отчета МЭА.

Тем временем ОПЕК в собственном ежемесячном отчете понизила прогноз роста спроса на нефть в текущем году на 0,3 млн баррелей в сутки - до 3,1 млн б/с из-за некоторых региональных изменений. Таким образом в 2022 году, по оценке организации, потребление нефти составит 100,03 млн б/с, а не 100,3 млн б/с, как ожидалось ранее. ОПЕК по-прежнему считает, что этот прогноз предполагает "здоровый" спрос на энергоресурс, отмечается в сообщении.