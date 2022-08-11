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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Число заявок на пособие по безработице в США увеличилось меньше прогноза

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 14 тысяч и достигло 262 тысяч человек, сообщило Минтруда США.

По пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 248 тысяч, а не 260 тысяч, как сообщалось до этого.

Аналитики в среднем ожидали повышения до 264,4 тысячи по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущей недели, сообщает Bloomberg.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, выросло на 4,5 тысячи - до 252 тысяч. Это самый высокий уровень с ноября прошлого года.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 30 июля, повысилось до 1,428 млн с пересмотренных 1,420 млн в предшествующую неделю.

При этом эксперты в среднем прогнозировали снижение показателя до 1,407 млн, согласно данным Trading Economics.

США Минтруда
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